¿Ganar o Servir? se encuentra en una etapa crucial de su transmisión en donde se definió al nuevo nominado que enfrentará el duelo por la permanencia. Esto ocurrió en un intenso cara a cara en donde inesperadamente Pancho Rodríguez y Pangal protagonizaron un fuerte cruce durante la ceremonia.

Todo comenzó cuando fue el momento de nominar del ex Calle 7 en donde emplazó a Pangal por su reacción durante la última competencia individual de hombres. “Creo que no era correcto el día que ganó Facundo el tratar de desacreditar su triunfo alegando trampa, creo que las veces que él ha ganado me imagino que lo han felicitado mucho, pero creo que la victoria es más limpia cuando uno felicita también al de al lado”.

“Qué correcto, sorry por no ser tan correcto como tú, voy a intentar serlo más”, comentó el deportista. “Si tú quieres intentar o no es problema tuyo, todos somos distintos, yo estoy dando una opinión”, agregó Rodríguez.

Pangal vs. Pancho en Ganar o Servir

La discusión no quedó allí, ya que al momento de nominar, el ganador de “Año 0” arremetió contra el ganador de Pelotón.

“Voy a hacer una mención al “señor correcto”. Si empieza la competencia y te saltas un escalón una vez, vuelves y te lo saltas y no te devuelves… yo me devolvería si lo hiciera. Si son correctos y vemos las cosas, no debería haber salido segundo, debía haber salido quinto con todo lo que robaron”.

“¿Sabes cuál es la diferencia entre tú y yo?, yo no dependo de mi ego, tú eres solo ego”, le respondió Pancho.

Por su parte, al momento de nominar Luis también emplazó a Pangal. “No sabe aceptar la derrota, no sabe felicitar al compañero y eso habla de mucho ego y poca humildad de una persona”.

“Consideramos que es, creo, el mejor de la casa, pero también hay otros compañeros que nos esforzamos y que podemos ganar y que igual merecemos el triunfo, igual que él… entonces que aprenda un poquito más de los demás y que no se las sabe todas”.

