¿Ganar o Servir? regresó a la pantalla con un esperado capítulo de estreno en donde Pangal habló de su lesión, pero además reveló con quién le gustaría enfrentarse en la esperada final del espacio.

Durante una emotiva dinámica, los participantes recibieron saludos de sus seres queridos, en donde Pangal recibió un mensaje de su primo y actual participante de Gran Hermano, Pedro Astorga, quien le preguntó sobre lo que opina de Pancho Rodríguez, quien recientemente se sumó a la competencia.

Pangal escoge a su rival para la final de ¿Ganar o Servir?

Tras el saludo de su primo que le preguntó sobre la llegada de Rodríguez. “¿Lo ves como un oponente para una eventual final o crees que va a ser más difícil aún pelear contra las lesiones?. Te mando un abrazo y dale con todo”, comentó el jugador de Gran Hermano.

Luego del registro, el deportista señaló: “Es un competidor que le tendría mucho miedo”, al ser consultado por Karla Constant sobre si sentiría el mismo nivel de “miedo” al enfrentarse a Pancho, Pangal señaló: “Mucho más que Pancho, yo conozco a Pedro, sé como compite, sé como va y todo eso”.

Asimismo se refirió a su lesión y los rumores de que exagera sus dolencias para confundir a sus rivales. “No necesito mentir, tengo una hernia en el lado derecho y en el lado izquierdo, que me cuesta caminar, pero si me acompañan los pies yo creo que puedo hacerlo super bien”.

“Pero no me gustaría llegar con Pancho a la final. Porque entrando tranquilito, relajado, sin ninguna lesión y sin nada mentalmente, porque creo que es el cansancio más grande que tenemos aquí, el físico pasa a segundo plano”.

Por su parte, Pancho señaló: “Creo que cuando uno lleva cierto tiempo de encierro es normal que empiecen los temores y las inseguridades. Yo podría estar un año encerrado y me daría lo mismo competir contra una persona que venga recién llegando… es que todas son perspectivas yo te puedo decir que ellos tienen ventaja porque tienen training”.

“Uno no tiene que buscar escusas y simplemente creer en uno. Por lo menos yo, nunca ando buscando excusas porque creo en mí”.

Agregando sobre Pangal que “siempre lo quise conocer, yo soy tremendamente competitivo y para mi sería realmente un honor enfrentarme a él y ganarle por sobre todo”.