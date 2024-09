Hace algunos días un comentario de Pedro Astorga encendió las alarmas de los seguidores de Gran Hermano quienes pensaban que el kayakista podría estar considerando renunciar al reality producto de una lesión que le impide competir con normalidad.

Al ser uno de los favoritos, estos comentarios llamaron la atención de los televidentes del reality quienes se pronunciaron a través de redes sociales.

En esta temporada seis jugadores han renunciado: Sebastián, Íñigo, Iván, Chama, Angélica y Linda, como también se produjeron nuevos reingresos como Carlyn, Chama, Iván y un misterioso jugador que será revelado este domingo.

¿Qué lesión tiene Pedro Astorga?

Durante una conversación con Waldo, el ganador de Pareja Perfecta señaló: “Yo no sé, este codo estoy caga.. ya, no sé si aguante mucho más porque necesito verme y no me han pescado”, señala en un extracto del en vivo.

Waldo le pregunta si está considerando irse, a lo que el deportista responde: “Ósea, es que no voy a aguantar mucho más, el codo no me aguanta”.

Mientras que en otra conversación con Patricio, Pedro comentó que la producción le confirmó una visita al médico. “Ya me dijeron, así que me voy a ir a ver“, agregando: “Ya sé el lugar exacto dónde tengo la cuestión. El hombro me agarra de repente”.

Nuevos ingresos a Gran Hermano

Tal como anunció el nuevo avance, este domingo se producirán dos nuevos ingresos, los que se suman a Chama, quien regresó por el voto del público en el repechaje, y Carlyn, quien fue la más votada en la placa online.

El primer confirmado es Iván Cabrera, quien fue el más votado por sus compañeros para volver a la casa, sin embargo, la identidad del segundo jugador que regresa aún no ha sido revelada.

Esto ha generado diversas teorías entre los televidentes, quienes apuntan a Sebastián Ramírez, luego de que el avance mostrará un extracto de la fuerte discusión que tuvo con Yuhui.

También podría producirse el regreso de Cami Andrade, la última eliminada del espacio, quien se convirtió en una de las favoritas del público.