Gran Hermano se encuentra viviendo intensos días luego de la inesperada eliminación de Camila Andrade, la renuncia de Angélica, además del regreso de Carlyn y Chama por decisión del público. Y según detallan, las sorpresas podrían seguir en alza, ya que un querido participante tuvo una conversación que encendió las alarmas en redes sociales.

En la nueva temporada del programa de competencia se han presentado ya cinco renuncias, Sebastián, Íñigo, Chama, Angélica y en los últimos días se sumó Linda, quien por motivos personales decidió abandonar el espacio.

¿Quién podría renunciar a Gran Hermano?

En una viralizada conversación en la casa entre Waldo y Pedro, que encendió las alarmas en redes sociales, el ganador de “Pareja Perfecta” reveló que se encuentra lesionado. “Yo no sé, este codo estoy caga.. ya, no sé si aguante mucho más porque necesito verme y no me han pescado”, señala en un extracto del en vivo.

Waldo le pregunta: “¿Irse?”, a lo que Pedro agrega: “ósea, es que no voy a aguantar mucho más, el codo no me aguanta”.

Revisa el registro a continuación

La última eliminación de Gran Hermano

En una nueva placa de eliminación compuesta por Camila Andrade, Miguel y Manuel, la ex Calle 7 se convirtió en la novena jugadora en abandonar el espacio por decisión del público al obtener un 51,16% de los votos, contra un 48,16% de Manu.

La eliminación impactó a los televidentes quienes pensaban que el italiano, debido a las más recientes polémicas protagonizadas, sería quien abandone el espacio en vez de la presentadora.

Tras conocer el resultado, Cami señaló que estaba agradecida por la oportunidad de sumarse al espacio y de que sus compañeros junto al público se dieran la oportunidad de conocerla.

“Den el espacio de escuchar a las personas, de conocerlas en profundidad y dar segundas oportunidades. De mirar un poco para arriba y ver que el techo es de vidrio. Y mirémonos nosotros mismo también, miremos nuestras propias vidas antes de tirar piedras… la vida es muy cortita y hay que avanzar, hay que crecer”, reflexionó.