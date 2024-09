¿Ganar o Servir? estrenó un nuevo capítulo en donde se vivieron emotivas dinámicas en donde los participantes recibieron mensajes desde el exterior.

Uno de los más inesperados fue el del actual participante de Gran Hermano, Pedro Astorga, a su primo Pangal, en donde además de darle ánimo para lo que se viene, le preguntó su opinión sobre el nuevo participante, Pancho Rodríguez.

El mensaje de Pedro a Pangal en ¿Ganar o Servir?

A través de un registro, el actual participante del reality de la competencia le envió un tierno recado a su primo Pangal, en donde alabó su destreza en las competencias, pero además, le hizo una directa pregunta sobre Pancho Rodríguez.

“Te hemos visto en las competencias, una máquina como siempre, te he visto un poco lesionado eso sí, pero yo también te conozco, hemos competido en equipo, hemos competido en contra, y sé que si te lo propones no hay nada que te detenga, esa mentalidad de campeón, no hay nada ni nadie que te pueda detener”.

Asimismo, aprovechó para preguntar por el ex Calle 7 quien ingresó recientemente al espacio y debido a su larga trayectoria en programas de competencia, se perfila como uno de los más fuertes de los participantes.

“¿Qué tal el Pancho Rodríguez?, ¿lo ves como un oponente para una eventual final o crees que va a ser más difícil aún pelear contra las lesiones?. Te mando un abrazo y dale con todo”, señaló el ganador de “Año 0”.

Luego del registro, el deportista señaló: “Es un competidor que le tendría mucho miedo”, al ser consultado por Karla Constant sobre si sentiría el mismo nivel de “miedo” al enfrentarse a Pancho, Pangal señaló: “Mucho más que Pancho, yo conozco a Pedro, sé como compite, sé como va y todo eso”.

Aprovechando, también aprovechó a decir que le gustaría tener una final con Raimundo en vez que con Pancho. “Porque entrando tranquilito, relajado, sin ninguna lesión y sin nada mentalmente, porque creo que es el cansancio más grande que tenemos aquí, el físico pasa a segundo plano”.