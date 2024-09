Faloon Larraguibel respondió nuevamente a los rumores de un supuesto romance con Julio César Rodríguez, esta vez en el programa que conduce Pamela Díaz e Ignacio Gutiérrez, “Hay que Decirlo”, luego de que una imagen de ellos juntos en un evento comenzó a correr en las redes.

En el programa Que te lo digo, el periodista Luis Sandoval señaló que “este era un secreto… que nadie podía sacarle una fotografía, nadie podía filmarlos, de hecho tengo entendido, mandaron a borrar una fotografía de ellos dos juntos”.

“Julio invita a Faloon para que lo acompañe, no hubo fotos, nada, para que no existía ningún registro, tengo entendido y finalmente, me dicen que no es la primera vez que habrían salido juntos, ya habrían ido a un concierto anteriormente”.

Faloon habla de los rumores con JC

En el espacio que conduce la “Fiera”, la actual participante de ¿Ganar o Servir? negó nuevamente los rumores de romance señalando que solamente hay buena onda entre ambos.

“Sé que están hablando de estos amoríos de Julito, pero yo les quiero decir que no soy uno de ellos, por favor no me pongan en la lista.

“Quiero aclarar simplemente esta situación, de que con Julio nos encontramos en algunos eventos, después de ir a PH (Podemos Hablar) su programa, pero nos hemos encontrado en varios eventos y eso no significa que si nosotros nos saludamos vamos a tener algo”.

“En verdad la foto que se filtró era yo oliendo un perfume de su muñeca, nada extraño, nada raro, ya está, ya lo aclaré, por favor no me sigan preguntando. ¿Si tengo algo con Julio? Nada, lo encuentro un hombre súper caballero, súper respetuoso y súper inteligente, exitoso.

“No tengo absolutamente nada con él, me cae muy bien y ahí queda mi aclaración”, señaló en el espacio a través de un registro.