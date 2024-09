La actual participante de ¿Ganar o Servir? Faloon Larraguibel rompió el silencio luego de que una foto en donde aparece junto a Julio César Rodríguez, y que levantó rumores de un supuesto romance entre los comunicadores, se alzó en los medios.

En el programa Que te lo digo, el periodista Luis Sandoval mostró la fotografía y señaló: “Este era un secreto… que nadie podía sacarle una fotografía, nadie podía filmarlos, de hecho tengo entendido, mandaron a borrar una fotografía de ellos dos juntos”.

“Tengo la fotografía que me filtraron (…) Julio invita a Faloon para que lo acompañe, no hubo fotos, nada, para que no existía ningún registro, tengo entendido y finalmente, me dicen que no es la primera vez que habrían salido juntos, ya habrían ido a un concierto anteriormente”, indicó en el espacio.

Faloon responde a rumores de romance con Julio César

A través de una publicación la ex Yingo se refirió a la situación con un contundente mensaje. “¿Los pillaron haciendo qué? ¡Nada! Nos encontramos en un evento, ¿cuál es el problema? No necesito ningún hombre que me dé dinero, para eso trabajo”, escribió.

Asimismo, la periodista Cecilia Gutiérrez a través de su canal de Instagram se refirió a los rumores. “Ese video que se viralizó me llegó el jueves pasado. Es de ellos en un evento de perfumes. Pero hablé con los dos y me contaron que se encontraron”.

“De hecho, Julio me dijo: ‘nos van a ver otra vez porque estamos invitados a otro evento más’. Y Faloon por su parte, me contestó que se habían encontrado, que no tenían nada”, señaló la periodista.

“También se habían encontrado en un concierto de música urbana, le pregunté a Julio sobre eso y me dijo que en ese concierto él estaba grabando con la gente de La Junta y que estaba Faloon con sus amigos”, explicó.