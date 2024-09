Un nuevo reality de competencia está por llegar a la pantalla, “Palabra de Honor” es el nombre que lleva el espacio que sucederá a ¿Ganar o Servir? tras su esperada final.

Con el cantante Miguel “Negro” Piñera, la actriz Calina Pulido y el artista urbano Marcianeke como los primeros tres confirmados revelados al público, los televidentes se preguntan quiénes son los otros rostros que integrarán el espacio, pero, además, quieren saber cuándo comenzará.

¿Cuándo empieza Palabra de Honor?

El nuevo reality de competencia no tiene fecha oficial de estreno, sin embargo, infama reveló que las filmaciones comenzarán a finales de septiembre y, considerando que es el espacio que ocupará la franja horaria de ¿Ganar o Servir?, el actual reality en transmisión, su estreno podría producirse durante mediados de octubre, ya que el mismo medio filtró que en ese tiempo se realizaría la final.

Rostros de Palabra de Honor

Entre los nombres que se filtraron para el nuevo reality están los ex ¿Ganar o Servir? Oriana Marzoli, Facundo González, Gala Caldirola, Raimundo Cerda, Faloon Larraguibel y Fabio Agostini.

También se sumarían al espacio la ex “Año 0” Roxana Muñoz, la ex participante de Volverías con tu Ex Rubi Galusky, Yuli Cagna, que recientemente participó en La Isla de las Tentaciones, junto a su expareja Mel Alcalde, quien igual sería parte de este espacio, según reveló infama, pero que aún no se determinaba si ingresará desde el comienzo o a mediados de competencia.

También entre el listado de filtraciones se encuentran los periodistas Andrés Caniulef y Sergio Rojas, ambos fueron parte del programa Me Late.

La actriz Antonella Ríos y el ex Perla Maickol González también suenan como nuevos fichajes.

Asimismo, Infama reveló que Botota Fox será parte del espacio, pero no como participante, sino que conducirá algunas de las dinámicas.