La ex Mekano no se quedó callada y acusó con todo al argentino.

Tras un intenso romance que vimos en pantalla en Tierra Brava, Daniela Aránguiz y Luis Mateucci finalizaron su relación un tiempo después de finalizado el programa. La misma, que no terminó muy bien, tiene a los dos peleados y algunas veces lanzándose palos.

Y es que incluso en ¿Ganar o Servir? Mateucci contó los problemas que tuvo con la ex Mekano destacando incluso un embarazo falso, el que ha sido desmentido por la Fiera con su ingreso al reality.

Ahora, Daniela acusó a Mateucci de deberle dinero, una deuda millonaria que la tendrían enojada con el argentino.

Una millonaria suma

En el más reciente capítulo estrenado de Sígueme de TV+ Daniela Aránguiz aprovechó con todo para acusar a Mateucci al momento de hablar de Tonka y las deudas de su exesposo Parived.

La ex Tierra Brava aseguró que incluso a ella, que es más “vivaracha” le han quedado debiendo plata, revelando que Mateucci le debe una considerable suma de dinero, que no quiere pagar.

Este dinero sería de un viaje a Buenos Aires que hicieron juntos y además unas vacaciones a las que también fueron juntos y que ella pagó.

“Llevé mil dólares, que cambié por peso argentino... al final no ocupé los pesos y cuando nos veíamos, Luis me dice ‘che por qué no se los pasas a mi hermano y él te deposita’“, comentó.

“Pasó el tiempo, terminamos, le mando un mensaje ‘Luis, necesito que me pagues mi plata’ y me bloqueó. Lo llamó mi hermano, lo bloqueó, y bloquea a todo el mundo. Incluso tengo el audio del hermano, que me dice que Luis tiene la plata… Hay otra situación que quedó debiendo plata“, agregó.

“Cuando estábamos en el reality nos íbamos a pasar las vacaciones a Río. Me dice págalo tú, cuando salga del reality te lo pago. Después Luis salió del reality y se hizo el tonto(…) Yo en el reality le dije, no te voy a cobrar mi parte, pero no tengo por qué estar invitándote… sé digno y machito, y págame tu mitad y el millón que me tiene tu hermano“, contó.

“Luis Mateucci, no seas un sinvergüenza y págame. Te estoy cobrando algo que es mío“, finalizó.