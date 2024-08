Un tenso episodio se vivió en Gran Hermano luego de que regresó el temido “teléfono rojo”, en donde los jugadores debieron cumplir una serie de desafíos arriesgando sanción en caso de no cumplirlos. Luego de que Waldo contestó, una tensa situación se vivió con la Chama, quien se negó a realizar la actividad.

Durante el en vivo, Waldo tuvo que revelar cuáles eran los dos compañeros que escogía para servir a la casa durante dos días, nombrando a Chama y a Manuel, señalando que el italiano era muy paciente, pero que a la ex Tierra Brava la sumó porque ambos se llevan bien.

Chama se lanza contra Waldo

“Al fin se mojó el pot… siento que anda siempre que no se moja el potito, ya llegó la hora, me parece lindo. He preguntado varias veces quien me nomina, yo creo que él es uno y no es capaz de decírmelo en la cara”, comenzó señalando Chama.

“¿Si no estoy dispuesta a hacer nada de hacer lo del servicio me voy directa a placa?”, preguntó a Diana, a lo que Angélica contesto “expulsada“, obteniendo una rápida respuesta de la venezolana. “Expulsada tu, por como te comportas. Si me tengo que ir a placa, me voy a placa directa”.

Mientras que Angélica continuaba pidiendo que Chama le sirva. “Quiero un café, se me ocurrió que me sirvan un café, no he tomado once. Quiero que ella me lo envié”.

A lo que Dania confirma la pregunta de Chama. “Vas a ser sancionada, no sé con que sanción, eso lo define Gran Hermano”, para luego consultarle el porqué de su decisión.

“No le pienso servir a personas oportunistas. Para evitar que se ponga mal la situación, yo a personas irrespetuosas no le pienso servir. Yo prefiero irme a placa directamente y me pongo a la orden de Gran Hermano, porque lo respeto y sé que hay que cumplir las normativas de la casa”.

“Para evitar esas cosas, no lo voy a hacer. No pienso hacerlo, no pienso participar de esas cosas”.

Agregando: “Yo en las actividades que me pongan lo voy a hacer, a mis compañeros le puedo hacer lo que ellos quieran, masajes, servirles, lo que deseen. Pero yo de malos tratos, de pisoteadas, de insultos y tal, no pienso hacerle nada a nadie. Y como por allí vienen los tiros, ya lo estoy viendo del minuto cero, no lo voy a hacer”.

Revisa el momento a continuación