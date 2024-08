Este domingo se vivió un capítulo especial de Gran Hermano en donde los jugadores recibieron la noticia de que una nueva jugadora se sumaba a la competencia: la conocida chica reality Angélica Sepúlveda, pero eso no es todo, ya que además, tuvieron que despedir a otro compañero que dejaba la casa por decisión del público.

En una intensa Gala de Eliminación, la placa de los nominados estaba compuesta por Michelle, Chama, Manuel y Diego, quien ingresó en la zona de peligro luego de que Yuhui contestó el denominado “teléfono rojo” y debió enviar directamente a un jugador a placa.

¿Quién es el nuevo eliminado de Gran Hermano?

La primera persona en salir de la placa por decisión del público fue Michelle Carvalho, quien agradeció a los televidentes por su apoyo.

La siguiente en salir de la zona de peligro fue Alexandra Méndez, conocida como “la Chama”, por lo que la decisión final quedó entre Diego y Manuel.

Ambos participantes se despidieron de sus compañeros antes de que Diana Bolocco revelara que Diego es el nuevo eliminado de la competencia.

“Ha sido una experiencia única, nunca esperé vivirla. Creo que me faltaba más por dar en realidad, de mí y de todo, pero bueno, también el tiempo que estuve lo he aprovechado. Ha sido un gusto conocerlos a todos”, expresó.

“Me lo esperaba, no tenía certeza obviamente, hasta una tranquilidad siento de saber la respuesta, creo que la ansiedad es lo que más me mata. Me da pena, soy sincero, me da pena, porque pensé que me quedaba más tiempo se me acortó muy rápido. He agarrado mucho cariños a todos acá”.

“Me faltó hacer una prueba del líder tipo en altura, esas cosas que eran la razón real por la que yo entré, pensé que era donde poder lucirme y poder probarme en pruebas que uno no puede hacer en todos lados”, agregó.