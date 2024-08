Este domingo finalmente se vio el esperado ingreso de Angélica Sepúlveda a Gran Hermano en donde se reencontró con su ex compañera de Tierra Brava, Alexandra ‘Chama’ Méndez, con quien tuvo un fuerte enfrentamiento de entrada.

Todo ocurrió al momento de que los participantes conversaban con Diana Bolocco acerca de lo que les pareció el nuevo ingreso, pero además, la ganadora de Granjeras se refirió a un duro momento que pasó en el reality Tierra Brava, en donde se refirió a la participación de Chama en el conflicto.

Acerca de esto, Méndez le explicó a sus compañeros lo que habría pasado. “El día que ella renunció dijo que ella no se iba del reality si yo no me iba, que yo tenía que renunciar o me tenían que votar. Yo no tenía nada que ver en su pelea. Yo fui la única participante que dije que no me parecía bien que se haya ido y que todos se estén burlando. Ella piensa todo lo contrario”.

El ingreso de Angélica a Gran Hermano

Al momento de conversar con la animadora, la “Fierecilla de Yungay” señaló que quedó sorprendida por el sótano, ya que lo encontró muy desordenado y descuidado, siendo una situación que para ella es difícil de tolerar.

Asimismo, luego de ser consultada sobre qué le parece la llegada de la nueva participante, Chama le señaló que no entiende su postura con ella, ya que ambas no tuvieron problemas en Tierra Brava. “Si viene en buena onda, chévere. No entiendo si tiene algo contra mi, pero bueno, cool”.

En ese momento, Angélica toma la palabra y señala: “Yo no soy feminista, pero sí tengo un tema con la agresión contra la mujer, esa agresión que te humilla y te desvaloriza. Cuando yo escucho que un hombre le falta el respeto a una mujer, quien sea, puede ser mi peor enemiga, siempre voy a salir a defenderla, aunque me caiga mal. Y lo que uno espera es que, cuando un hecho como ese ocurre, la otra persona también haga lo mismo”.

“Cuando tú ves que alguien no lo hace, independiente de que tú la hayas ayudado. Sin embargo, uno dice no estamos con los mismos códigos y yo doy un paso al costado, no me involucro más, porque en eso soy súper drástica, no pierdo el tiempo con gente que no tiene los mismos valores y principios que yo”, puntualizó.

Contextualizando que todo ocurrió en el último reality en el que participó (Tierra Brava), comentando que vivió una agresión y sus compañeros de encierro no hicieron nada al respecto.

“Yo en el reality anterior sufrí una violencia de género tremenda, más que violencia de género fue una agresión, a mí un hombre me tomó del brazo, me tiró, exigiendo que yo saliera de la cocina, que era un lugar común, como este. Fue un momento muy complicado”.

“Yo en ese momento sentí temor, primero, porque es una persona que tiene o tuvo en algún momento problemas con las drogas, entonces yo no sabía en ese momento cuál iba a ser después su reacción (…) hicieron todos vista gorda, es algo que yo nunca voy a perdonar a todo el grupo“, explicó.

Mientras que Chama contestó: “Yo entiendo su molestia, yo ni siquiera estuve en el momento de la cocina, no pude observar eso. Y sobre la persona que te agredió, yo misma hablé con él estando en el reality”.