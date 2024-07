Una tensa discusión se vivió en el nuevo capítulo de Gran Hermano entre Chama y Sebastián, luego de que el conocido chico reality dejó entrever que la ex Tierra Brava intentó tener un acercamiento romántico con él fuera del encierro, lo que causó la indignación de la jugadora.

Durante el tenso en vivo que ocurrió durante este martes, Sebastián se encontraba muy molesto luego de que sus compañeros decidieron que continuará viviendo en el sótano, tras no poder competir en la prueba por equipos.

La animadora del espacio, Diana Bolocco, le pidió a Chama que entregará sus motivos, lo que generó una inesperada respuesta de Ramírez.

Chama se lanza contra Seba

Sobre los motivos, Chama explicó que era por un tema de convivencia. “No quiero compartir espacio con una persona que no colabora, que es cero aporte positivo en la casa, se tira pedos delante de uno, uno tiene que olerle la mier… deja el baño sucio”.

“Es una persona que no tiene empatía hacia los demás, que come deja el plato en mesa. No quiero compartir el espacio, de tener un espacio limpio y agradable, porque gane la competencia, con una persona que es todo lo contrario”, comenzó señalando la ex Tierra Brava.

Mientras que Seba le replicaba que ella habría dicho recientemente que lo encontraba “cheveré”, por lo que no entiende cómo su opinión cambio tan rápido y por qué, si pensaba eso, no se lo dijo antes. “La semana pasada te dije en el sótano que no te bañabas, que eras un cochino, que eras asqueroso, que no vas a la poceta, lo mismo que te estoy diciendo ahora, te lo he dicho”, expresó Chama.

“Eso no me dijiste en el hotel, me estabas pidiendo hasta el número de pieza acá en Argentina, menos mal no te lo di“, lanzó Seba, impactando a su compañera, quien rápidamente desmintió los hechos.

“Estaba acompañaba, está alucinando, yo estaba con una productora, él me saludó y hasta le rechacé el beso, me das asco. Patético, me das asco, ni aunque fueras el último hombre en la tierra me fijaría en ti”, explicó.

Tras esto, Chama comentó lo sucedido con sus compañeros. “¿Para dejarme como si soy una perra?. Me quería dejar como una calenturienta que me iba a ir para su habitación a qué, ¿a tirármelo?, está loco. Imagínate no me tiré a Cristiano Ronaldo me voy a tirar a este..”.

Revisa el momento a continuación