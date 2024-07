Un tenso momento se vivió en la casa de Gran Hermano luego de que Sebastián desató su enojo contra sus compañeros de casa, luego de que un grupo de jugadores decidió que siguiera en el sótano.

Todo comenzóluego de que Sebastián sufrió una caída en la piscina lo que lo dejó imposibilitado de competir en la prueba individual que se realizó hoy con el objetivo de definir en que lado de la casa habitara cada uno.

Debido a que el conocido chico reality no pudo participar, la decisión de decidir en donde dormirá quedó en mano de los cinco mejores tiempos de la jornada: Chama, Pedro, Waldo, Felipe y Manuel, en donde este último fue el encargado de desempatar, enviando a Seba al sótano por otra semana, situación que indignó al jugador.

Sebastián vs la casa

En el registro, que rápidamente se viralizó en redes sociales, se escucha a los jugadores hablando de su decisión en la cocina de la casa, en donde Chama argumentó que votó para que Seba siga en el sótano.

“Es un asqueroso que no se baña, todo lo deja asqueroso, yo no quiero estar con un asqueroso, deja todo hecho mierd…. No colabora”, en ese momento se escucha a Seba gritando desde el otro lado, por lo que Manu va a hablar con él. “Maric… culia…, no me dejaste dormir en toda la semana maldito culia…. Tú fuiste el último voto. Cállate maric… de mierd…”.

Tras esto, los compañeros hablan de que Seba le tiró dos vasos de agua a Manuel y piden sanciones. “Siete realitys encima y siete reality haciendo la misma mier… demasiado violento. Estaba blanco, ¿qué quiere él? ¿venir a dormir bien? y cagarnos el baño y volverlo todo mierda”, le comentó Chama a Camila Andrade.

“Todo tiene un límite y lo de hoy lo sobrepaso por mil y eso yo no lo voy a aceptar. Yo no me relaciono con personas violentas”, respondió la animadora.

Asimismo, la ex Tierra Brava se dirigió a sus compañeros para manifestarle su malestar. “Yo no voy a permitir que aquí me lancen un vaso de agua encima. Entonces, estamos en ese punto que aceptamos un vaso de agua y una vaina de esa. ¿Cuál es el límite? ¿El puñete es el límite? no entiendo. Lanzarle un vaso de agua a alguien eso es agresión”.