Tras días de intensos rumores sobre el posible quiebre de “Jorleth“ luego de que un cambio en sus redes sociales intrigó a sus seguidores, fue uno de los protagonistas, Jorge Aldoney, quien confirmó el fin de la relación que comenzó durante la primera temporada del reality “Gran Hermano”.

La aclaración llega luego de que sus seguidores se dieron cuenta de que ambos ya no se siguen en Instagram, lo que en la actualidad sería un potente indicio de posible quiebre.

Jorge confirma separación de Skarleth Labra

A través de sus redes sociales el modelo comentó: “Fue una hermosa historia de amor, la mejor que he tenido. Yo me quedo con eso y nada más voy a decir”, expresó.

La pareja se conoció durante el 2023 en la primera temporada de Gran Hermano Chile, en donde Skarleth ingresó con pareja. Sin embargo, tras su reingreso por decisión popular, la joven reveló a sus compañeros que estaba soltera y su amistad con Jorge se transformó en algo más, comenzando una relación.

A comienzos de este año ambos anunciaron que estaban viviendo juntos y durante la nueva temporada del reality los dos se integraron como panelistas de los distintos react del espacio.

Así comenzó el rumor de quiebre

Hace algunos días los fans notaron que ambos ya no seguían en Instagram. A esto se suma, que hace algunos días anunciaron durante un live que ya no vivirían juntos.

“Vivimos juntos, pero ya no vamos a vivir juntos”, señaló la magallánica en el en vivo, mientras que Jorge agregó: “Sí, Merengue se va ir a vivir solita”, mientras que Skarleth explicó: “Cuando uno vive junto, lo que pasa es que, te ves en la mañana, te ves en la noche, te ves tantas veces que no ocupas tiempo de calidad con la persona. No te vas a comer un helado, no te vas a una cita“.

A pesar de las especulaciones, ambos mantenían las fotografías juntos en sus perfiles de Instagram, lo que le daba esperanza a los fans de que los rumores sean solamente eso.

Pero a las pocas horas llegó la desilusión para los fans de la pareja apodada “Jorleth”, luego de que el ex Mister Chile se pronunció al respecto para despejar rumores y confirmó que ya no estaban juntos.