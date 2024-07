Una inesperada noticia impactó a los fans de la pareja apodada cariñosamente por sus seguidores como “Jorleth“, integrada por los ex participantes de Gran Hermano Skarleth Labra y Jorge Aldoney, quienes, según fuertes rumores, habrían terminado su relación y la prueba de ello estaría en sus redes sociales.

Los usuarios se dieron cuenta de un detalle en las cuentas de Instagram de ambos que encendió los rumores.

¿Jorge y Skarleth terminaron?

Los seguidores de la pareja se dieron cuenta de que ambos dejaron de seguir sus cuentas en Instagram, lo que en estos tiempos es un posible indicativo de que la relación habría llegado a su fin.

Hasta el momento ninguno de los involucrados se ha referido al respecto, sin embargo, hace algunos días anunciaron durante un live en Instagram que ya no vivirán juntos. “Vivimos juntos, pero ya no vamos a vivir juntos”, señaló la magallánica en el en vivo, mientras que Jorge agregó: “Sí, Merengue se va ir a vivir solita”.

Skarleth complemento que “Cuando uno vive junto, lo que pasa es que, te ves en la mañana, te ves en la noche, te ves tantas veces que no ocupas tiempo de calidad con la persona. No te vas a comer un helado, no te vas a una cita“, explicó.

A pesar de los rumores, lo que aún esperanza a sus fans es que no han borrado las imágenes juntos de sus redes sociales, que sería otra señal de posible quiebre, y la última imagen que publicaron juntos es del 21 de julio.

La historia de Jorge y Skarleth

Ambos se conocieron durante la primera edición del reality de Chilevisión “Gran Hermano”, en donde Skarleth ingresó en pareja, mientras que Jorge tenía sentimientos complicados con su ex, quien lo visitó en el espacio. Los ex jugadores tuvieron una fuerte amistad durante el encierro, la que cambió a una relación romántica cuando la puntarenense reingresó por el voto del público.

De ese momento no se separaron más y a comienzos de este año anunciaron que estaban viviendo juntos. A través de sus redes sociales, la pareja compartieron registros de su relación y actualmente, ambos son parte de los reacts de la segunda temporada del reality.