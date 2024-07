La pareja de Camila Andrade y el ex Gran Hermano tuvieron un inesperado cruce a través de redes sociales.

Una inesperada discusión se dio a través de las redes sociales entre Jorge Aldoney, ex participante de la primera temporada de Gran Hermano, y el animador Francisco Kaminski, pareja de Camila Andrade y uno de los protagonistas de un fuerte escándalo de la farándula.

Hace algunos días, la segunda temporada del reality de Chilevisión realizó la dinámica de “El Teléfono Rojo“, en donde los jugadores deben contestar y pueden ser sorprendidos con sorprendentes instrucciones o mensajes desde sus seres queridos.

En ese contexto, cuando Camila Andrade contestó, se escuchó al animador enviándole un cariñoso mensaje, lo que generó la respuesta de Aldoney en redes sociales y la inesperada respuesta de Kaminski.

Kaminski arremete contra Jorge Aldonay

En el mensaje que envió el animador a su pareja le señala lo mucho que la quiere y extraña. “Primero que todo saludarte y decirte que te extraño mucho. Con cada minuto que te veo ahí en el reality te admiro más” (…) Es sorpresivo lo lejos que estás, pero lo cerca que te siento. Me despierto y me acuesto pensando en ti”.

“Te felicito porque estás siendo tú, esa mujer que me enamoró. Nunca olvides que somos un equipo. Somos uno solo (…) Te amo mi amor con toda mi alma. Acá te espero”, le señaló a su pareja.

Lo que inmediatamente revivió la polémica de hace algunos meses, en donde tras anunciar suseparación de Carla Jara, la ex Mekano acusó a su ex pareja y a Camila Andrade de iniciar una relación mientras seguían juntos, causando una ola de críticas hacia ambos, en donde incluso la nueva jugadora de Gran Hermano salió de la animación del programa “La Caja de Pandora”.

Frente a esto, Jorge escribió en X (Twitter). “Kaminski si amara un poco a Camila Andrade sería consecuente que su llamada va a revivir el ‘hate’ hacia ella y la va a perjudicar, ¿o estoy equivocado? Siento que igual es una prueba de fuego para él. Que le cuesta no figurar. No llames hue… oh”.

A lo que Kaminski le responde: “Si quisiera figurar estaría dentro del reality aweon…”. El ex Gran Hermano respondió, pero esta vez con una pregunta hacía sus seguidores. “El que quiera a Kaminski dentro del reality que le dé like. El que no, que comente”.

“El que se pica pierde”, continuó Jorge. “¿Kaminski a Noche de Combos 2?”.

Revisa el cruce entre Jorge y Kaminski a continuación