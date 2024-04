Podemos Hablar estrenó uno de los capítulos más esperados de su transmisión, en donde Carla Jara reveló su verdad tras su separación con Francisco Kaminski en donde aseguró que la tercera involucrada es Camila Andrade.

A pesar de que tanto el animador como la ex Calle 7 reconocieron un acercamiento romántico entre ambos, insistieron en sus respectivas declaraciones que comenzó a gestarse posterior a la separación entre Kaminski y Jara, cosa que la ex integrante de Mekano negó en el espacio que conduce Julio César Rodríguez. “Son un par de mentirosos”.

La separación de Carla Jara y Kamisnki

La actriz reveló que comenzó a sospechar porque a través de redes sociales le enviaron mensajes que le decían “ojo con tu marido y la Camila”, de personas que trabajan en el mismo equipo de ellos. Ella le mostraba los mensajes a Francisco, en donde él le decía que se trataba de gente mal intencionada que quería dañarlos. “Frente eso empecé a esa cosa que te empieza pasar en la guata, que uno como mujer siente y que las mujeres van a entender”.

“Tu puedes ver su Instagram que pasamos la navidad juntos, no sé el mismo año nuevo, donde él pone la familia unida, jamás será vencida, entonces cuando empiezo a sospechar todo esto le digo ¿qué esta pasando? Que me dé una explicación y él me dijo que no pasaba nada, que no me pasará rollo, que él me amaba, que ella era su compañera de pega y que no pasaba nada”, explicó Carla.

Ella reveló en PH que los mensajes le entregaban datos sobre donde Camila y Francisco estaban, que almorzaban juntos, que se sentaban juntos y que desaparecían del estudio.

“Entonces era chuta de verdad algo está pasando y empecé a poner ojo y empecé a preguntar más cuando él estaba grabando, porque eran dos días a la semana que él grababa y después de eso se empezó a poner mucho más notorio, que las grabaciones terminaban a las una y media de la mañana, esta claro que nadie termina a esa hora de grabar y yo le decía ¿qué pasó con la grabación? No es que se demoró la grabación, es que no ha llegado no sé quién, bla bla bla, justificación tras justificación, sin embargo, yo le sigo creyendo”.

Tras esto, llegó la animación del Festival de Puente Alto, en donde se viralizó la imagen de un beso entre ambos, a pedido del público. “Yo le digo ah que buena onda ¿y con quién lo animai? Y me dice con Camila, yo le digo tienes prohibido darte el beso, y me dice, pero Carla ¿Por qué? Porque ya son demasiadas las cosas que tengo, entonces creo que no es correcto que te des el beso y me dice piénsalo bien…. Quise creer en su palabra y cuando se va ese día al evento, yo le digo dale, si la gente lo pide dale igual el beso”.

“Yo lo vi, pero él no me contó, hasta que me enteré por una persona que me manda el beso por Instagram. Yo no entere de ese beso hasta dos días después me llega un mensaje que estaban coqueteando detrás del escenario, que se los vio muy juntos, que se los vio pasándolo bien y yo le pregunto ¿Kami te diste el beso con ella? Y me dice ahhh… sí, como si no hubiera sido nada. ¿qué tipo de beso? Nada un piquito, yo vi el video y me parece una falta de respeto hacia tu mujer, ese coqueteo… dijo que no tenía importancia”, expresó.

En febrero de este año la, ahora ex pareja, se fue de vacaciones a Brasil y Carla revela que ella fue quien se hizo cargo de los gastos, porque él le aseguró no tener dinero. Fue durante ese viaje que el hijo de ambos encontró los mensajes.

“No voy a profundizar en eso porque me duele, porque es un menor de edad y no lo quiero hacer partícipe de esto… para transparentar todo fue así y él me lo muestra”.

El mensaje decía “ok, hablamos después. Te quiero mucho“, posterior a eso, Jara encontró un mensaje de Andrade a Kaminski a las 2 de la mañana. “me dice soluciona tus temas y después conversamos lo nuestro, entonces fue como, te juro Julio que pa mi fue un puñal en mi corazón, eso me comprobaba mis sospechas”.

Jara agregó que siente que “ella siempre quiso que yo me enterara“.

Al volver a Chile, el animador le pidió para darse una nueva oportunidad. “Ese día él me reconoció y me dice que estaban teniendo algo y que habían mucho coqueteos entre ellos, de lo que me escribían era real, pero que él no quería nada serio con ella ni nada“.