Otro capítulo más en el ya triángulo amoroso entre Carla Jara, Francisco Kaminski y Camila Andrade. Y es que esta última contó su verdad en Zona Latina tras la respuesta que obtuvo de Carla el día de ayer.

Esto porque la comunicadora fue emplazada por la ex Mekano de que sí estuvo involucrada con Kaminski, dejándola como culpable de este quiebre matrimonial. Ante esto, Andrade respondió para explicar todos los hechos uno por uno.

¿Qué dijo Camila Andrade sobre Kaminski y Carla Jara?

Esto fue lo más destacado de la entrevista de esta noche, donde Camila Andrade partió hablando sobre los rumores que comenzaron implicándola a ella:

“No sé por qué todo el mundo pensó en mí. No tengo idea. ¿Por qué la gente tiene esa sensación inmediata? No tengo idea”, fueron parte de sus palabras.

Sobre los rumores que la implicaban, explicó que “¿qué me pasó a mí? Me dio mucha angustia, me sentí muy como complicada, porque esa última noche me escribe LUN por eso. El periodista internamente me dice que ella, Carla Jara, no sale públicamente, pero en la entrevista asegura que soy yo esa tercera persona”.

“Yo no soy esa tercera persona, no soy la causante del quiebre matrimonial, ni soy parte de la infidelidad de la que ella ha hecho referencia o ha aludido en sus palabras. Ella ha dicho que ha existido una tercera persona, una relación, pero yo no sé si ha dicho sobre una infidelidad. Pero lanza todos los dardos a eso”, siguió comentando.

Para luego agregar que “ella ha dicho que soy la causante, que tengo que ver con eso y Francisco. Eso es lo que ella ha dicho. Pero ella asegura que hay una infidelidad, ¿no?”.

Sobre la respuesta de Carla Jara a su comunicado y los mensajes supuestos que Camila le mandó a Kaminski cuando ellos vacacionaban en Brasil en febrero, comentó:

“Sí (tuvimos una conversación) (…) No hay pruebas o conversaciones de WhatsApp sobre una infidelidad. Acá hay una suposición, ella tergiversa muchísimo la información”.

“Ella habla de unos ‘te quiero mucho’, de hablar a las 2:00 de la mañana. Ella generaliza y habla de una relación como si esos diálogos fueran recurrentes. Efectivamente, cuando estaban en Brasil, según entiendo y no tengo mucho derecho a hablar de su situación interna, ellos no venían bien y en ese viaje fue exactamente lo mismo“, agregó.

Luego Camila contó con detalles esa pelea que sucedió a raíz de estos mensajes con Kaminski en Brasil:

“Un día en el WhatsApp con Francisco, tenemos una conversación de un amigo en común que se estaba separando. Que le hablara, le diera su apoyo. Tuvimos una breve conversación y le dije al final, ‘gracias, te pasaste, te quiero mucho’“.

“Ella vio eso y al parecer se originó un escándalo entre ellos en sus vacaciones”. Sobre ese “te quiero mucho”, Camila contó que “yo lo quería mucho como amigo. Teníamos y tenemos una relación muy cercana. Luego pasan las horas, ellos tienen una discusión fuerte, Francisco me habla ese mismo día que fue una situación compleja que tuvo que explicar”, siguió relatando Camila.

“Al parecer ya había antecedentes de celos que yo no tenía idea que ella estaba sintiendo en su matrimonio. Yo luego tengo una conversación con ella donde le explico absolutamente todo”, destacó.

En esta entrevista, la periodista Carla Escobar le comenta que Francisco Kaminski habló con Sergio Rojas, periodista también del canal, quien le habría dicho que “yo estoy con Camila. Nunca me había sentido así con nadie y siento que desde Puente Alto me di cuenta de que tenemos que estar juntos”, citó.

A esta versión, Camila primero explica que “luego de que pasan estos hechos, tú sabes que yo estaba en una relación. Mi expareja se expuso mucho al hablar con una periodista de farándula, yo no tenía idea. Dijo que habíamos terminado y que nuestro término no tenía que ver con lo que está pasando ahora”.

“Por otro lado, Francisco a mí y a personas al interior del canal dijo que se encontraba separado de Carla Jara. Luego de lo que pasó con estos mensajes de Brasil, nosotros nos encontramos en marzo cuando retomamos las grabaciones del programa”, detalló.

“En ese momento fue bien incómodo, por la situación con la que hoy en día es su exseñora. Empezamos a tener una mayor cercanía, a tener más confianza y contarnos nuestras cosas”, explicó Camila sobre su relación con Kaminski luego de este problema en Brasil, semanas después.

Sobre si están juntos o no y las palabras que le dijo a Sergio Rojas, Andrade responde que “yo me estoy enterando por ti de esto. Lo de nosotros y esta cercanía diferente a una amistad, viene después en marzo. Yo ya estaba fuera de mi relación, él comenta que está separado, nosotros empezamos a tener una cercanía diferente”.

Luego Escobar insiste en si están o no en una relación ambos, a lo que responde que “no, no estamos en una relación, no estamos en una relación desde marzo, tampoco. La relación es súper compleja, porque las últimas semanas donde quisimos tener un acercamiento distinto, viene esta situación donde en ningún caso es una atmosfera de conquista o amigable donde te puedes conocer. Pero que sí o si hubo y existe ese interés de una relación o más allá de una amistad, eso es real“.

