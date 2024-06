El pasado jueves salió a la luz una revelación que sorprendió a los cibernautas, luego de que el comediante Diego Urrutia compartió románticas postales junto a la ex Mekano Carla Jara con el mensaje “Me retiro de las pistas. Me enamoré”, lo que rápidamente encendió las alarmas sobre la posible nueva relación entre ambos.

A pesar de que muchos comentaron la publicación expresando su apoyo a la pareja, hubo otros usuarios que manifestaron sus dudas, señalando que creen que se trataba del lanzamiento de un nuevo proyecto entre ambos.

“No sé por qué siento que están trabajando en algo juntos”, comentó un usuario, mientras que otro señaló: “¡Cuántos queremos que esto sea real!”.

Diego Urrutia confirma romance con Carla Jara

Pero tras la ola de reacciones que dejó la publicación, Diego, en conversación con LUN, confirmó lo que tantos cibernautas esperaban y reveló que la relación es real.

“Nunca he hablado de estas cosas, ¿por qué habría de hacerlo ahora? Sólo puedo decir que el video que subí es verdad, no es parte de ninguna publicidad, pero no me gusta hablar de mis relaciones, sólo puedo decir que es real”, expresó en comediante.

El polémico quiebre entre Carla Jara y Francisco Kaminski

En febrero de este año se reveló que la pareja entre la actriz y el animador llegaba a su fin tras 10 años juntos.

Sin embargo, a pesar de que en un comienzo el conductor reveló que todo se produjo en buenos términos, fue desmentido rápidamente por su ex pareja, quien acusó infidelidad por parte de él.

Tras semanas de rumores y especulaciones, Carla estuvo presente en Podemos Hablar para revelar que ella descubrió mensajes entre Kaminski y su compañera de programa Camila Andrade, lo que habría desatado el quiebre.

Por su parte, semanas después, Francisco estuvo presente en el mismo espacio, en donde confirmó su nueva relación, pero negó infidelidad.