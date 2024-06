La jornada de este jueves las redes colapsaron luego de que la ex Mekano Carla Jara y el humorista Diego Urrutia compartieron románticas postales juntos, lo que confirmaría una relación amorosa entre ambos.

El triunfador del Festival de Viña publicó en su cuenta de Tiktok una serie de postales en donde aparece junto a la actriz con el mensaje. “Me retiro de las pistas. Me enamoré”.

En su cuenta además Urrutia aprovechó de responderle a alguno de sus seguidores que dudaban de las imágenes. “No sé por qué siento que están trabajando en algo juntos”, comentó un usuario, a lo que él contesta: “En nuestra relación”. “¡Cuántos queremos que esto sea real!”, escribió otra persona, a lo que Diego comentó que “lo es”.

Asimismo, en conversación con LUN, el comediante confirmó los rumores. “Nunca he hablado de estas cosas, ¿por qué habría de hacerlo ahora? Sólo puedo decir que el video que subí es verdad, no es parte de ninguna publicidad, pero no me gusta hablar de mis relaciones, sólo puedo decir que es real”.

¿Dónde se conocieron Carla Jara y Diego Urrutia?

Acorde a los cibernautas, ambos se habrían conocido durante la filmación de un nuevo capítulo de “Ahora Caigo” programa de TVN. En donde Jara fue líder y el comediante representó a la Corporación Ratoncito Pérez.

La predicción de Vanessa Daroch

En un esperado episodio de Podemos Hablar en el cual participó Carla Jara, la medium señaló que ella tendría un nuevo amor y que se trataba de una persona más joven. En ese espacio ella reveló los detalles de su quiebre con Francisco Kaminski, acusando infidelidad por parte del animador.

En ese momento, Daroch le reveló que se viene un nuevo amor en su vida, el cual sería más joven.

“Viene alguien a tu vida, creo yo que es incluso de tu misma edad o menor, es un poquito menor. Pero eso va a servir, a lo mejor no va a ser para siempre (…) va a servir para que vuelvas a quererte”, le señaló en aquella oportunidad, situación que recordaron muchos cibernautas, ya que Diego tiene 29 años y Jara 39.