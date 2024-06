"Me enamoré": Carla Jara y Diego Urrutia encienden las redes con románticas fotos

Una inesperada situación impactó a los cibernautas luego de que la ex Mekano Carla Jara y el humorista Diego Urrutia compartieron románticas postales juntos, lo que encendió las alarmas sobre una posible relación amorosa entre ambos.

El comediante publicó una serie de postales en sus redes sociales en donde aparece junto a la también actriz, publicación que tituló con el mensaje “Me retiro de las pistas. Me enamoré”.

A pesar de que aún ninguno de los involucrados se ha referido al respecto, los seguidores del triunfador del Festival de Viña rápidamente le expresaron su apoyo y aplaudieron la posible relación.

“Mi corazón se romperá si esto no es real” se lee en un comentario, mientras que otros usuarios señalaban: “Después de un Kaminski, llega un Diego Urrutia”, “¡Ahí es Carlita!”, “Me encantan”, “La Vanessa Daroch lo dijo!”.

La predicción de Vanessa Daroch

En un episodio de Podemos Hablar, en donde participó Carla Jara para hablar de su polémica ruptura de la ex Mekano con el animador Francisco Kamisnki, la medium señaló que ella tendría un nuevo amor y que se trataba de una persona más joven.

“Viene alguien a tu vida, creo yo que es incluso de tu misma edad o menor, es un poquito menor. Pero eso va a servir, a lo mejor no va a ser para siempre (…) va a servir para que vuelvas a quererte”, le señaló en aquella oportunidad.

El polémico quiebre entre Carla y Kaminski

La relación entre ambos llegó a su fin en febrero de este año, tras casi 10 años juntos, en donde la actriz acusó al animador de infidelidad con Camila Andrade, quien en la actualidad es su pareja, situación que él negó. Asimismo, la ex Mekano arremetió contra su ex pareja por mentir en los medios sobre la ruptura.

Durante una emisión del programa Podemos Hablar, Carla se refirió a el sucedido señalando que ella encontró mensajes entre su ex pareja y Andrade.

“No voy a profundizar en eso porque me duele, porque es un menor de edad y no lo quiero hacer partícipe de esto… para transparentar todo fue así y él me lo muestra”.

El mensaje decía “ok, hablamos después. Te quiero mucho“, posterior a eso, Jara encontró un mensaje de Andrade a Kaminski a las 2 de la mañana. “Me dice, soluciona tus temas y después conversamos lo nuestro, entonces fue como, te juro Julio que para mí fue un puñal en mi corazón, eso me comprobaba mis sospechas”.