La actriz subió pantallazos de cómo encaró a Camila Andrade y además desmintió sus dichos sobre que no estaba involucrada.

Un cahuín de proporciones y como antaño fue lo que está pasando tras el quiebre entre Carla Jara y Francisco Kaminski. Y es que toda la polémica partió con los rumores de infidelidad del animador.

Aunque este lo desmintió, en redes sociales y algunos medios filtraron que había una tercera persona involucrada y la misma Jara lo dijo, aunque no quién. Pero según estos rumores, no era nada más ni nada menos que la comunicadora Camila Andrade, quien anima junto a Kaminski en La Red en el programa Caja de Pandora. O bueno, animaban.

La misma Camila, tras filtrarse esto y todos los rumores, habló en redes sociales para explicar que ella no tenía nada que ver con esto. Además de lo mal que lo estaba pasando.

Bueno, la polémica sumó un nuevo capítulo. La ex Mekano y Pelotón no se quedó callada ante las palabras de Andrade y expuso con pantallazo en mano una conversación que tuvo con ella. En la que por WhatsApp, la encaró por la infidelidad por ese entonces con su marido.

Además, escribió un mensaje contra Camila en su Instagram: “Es lamentable que después de un mes de silencio salgan declaraciones tan pobres (las de Camila Andrade) y tratando de defender lo indefendible”.

Para luego seguir con “La verdad es que en Brasil me enteré por tus mensajes enviados a las 2:00 AM a Francisco diciéndole ‘puedes hablar ahora, avísame’ y los ‘te quiero mucho, hablamos después‘, etc. que tú y él tenían una relación”.

La actriz, además, expuso un mensaje que le escribió el 12 de febrero a Camila cuando aparentemente se enteró de la infidelidad.

“Bien raro los tipos valores que tienes, porque yo jamás le estaría coqueteando a alguien casado… Si fueras un poquito sorora no te harías la linda con un hombre casado“, fue parte de lo que le escribió.

