La polémica de Francisco Kaminski, Carla Jara y Camila Andrade continúa. Y es que después de unos cuantos días tras cahuines e incluso supuestas “pruebas”, finalmente Andrade decidió alzar la voz.

Hay que recordar que tras las declaraciones de Carla Jara, de que sí había una tercera persona involucrada en el quiebre de su matrimonio con Kaminski, los dardos apuntaron directamente a la modelo, comunicadora y colega del periodista en “La Caja de Pandora” en La Red.

Así, Andrade terminó como la tercera en la discordia, siendo apuntada y juzgada, por los fanáticos de la pareja, como la que finalizó el matrimonio de los dos conocidos rostros televisivos.

Negó todos los rumores

La noche de este miércoles 10 de abril Camila Andrade publicó una historia en su cuenta oficial de Instagram. Con el que sería su primer y único comunicado de la gran polémica, la modelo se refirió a los rumores que la incumben sobre ser infiel.

“Es lamentable que en esta época de rápida difusión de información y desinformación me vea en la necesidad de abordar rumores y ciertas noticias que circulan sobre mi vida personal“, comenzó diciendo en su publicación.

Tras esto, agregó que en las últimas semanas se vivió fuertes y difíciles momentos. Los que estuvieron marcados de malos comentarios de parte del público.

“He recibido comentarios agresivos y amenazas que, sinceramente, considero injustos“, explicó.

“Quiero dejar en claro que no he sido infiel ni tampoco soy parte de la supuesta infidelidad que se me acusa“, agregó inmediatamente después.

Finalmente, antes de agradecer a todos quienes la apoyaron durante estos difíciles momentos, destacó que esta será la única vez que se referirá a la polémica.

“No emitiré más comentarios al respecto, porque no debo dar explicaciones de mi vida privada“.

Puedes revisar la publicación de Camila Andrade en Instagram a continuación: