La polémica separación matrimonial de Carla Jara y Francisco Kaminski sigue. Y es que luego de los dichos de ex Mekano sobre que la relación no tuvo un buen término y que incluso había terceras personas involucradas, es que el animador por su lado no quiso quedarse callado.

Esto porque en las páginas de farándula se llegó a mencionar a Camila Andrade como la tercera en la discordia. Mientras que la misma Carla Jara, en entrevista con LUN, mencionó que la tercera persona metida en el asunto era una de las compañeras de trabajo de Kaminski.

Precisamente Andrade, es una compañera de Kaminski, y es que ambos comparten pantalla en el programa de La Red Caja de Pandora.

¿Sin infidelidad?

Después de todo el embrolló sucedido, es que Kaminski decidió salir a aclarar los dichos de, ahora, su exmujer.

En Infama, conocido portal de noticias faranduleras, le consultaron a Kaminski lo que había sucedido y si realmente había alguien más. Aquí negó toda acusación hecha por Jara.

“¡Nada que ver! ¡No hay tercera persona! ¡Es una decisión que yo tomé por ser sincero con lo que siento! ¡Nada más!“, mencionó a la página de manera escrita.

Asimismo, también conversó con La Hora y aclaró los dichos, además de pedir respeto por el reciente quiere de su relación con Carla Jara.

“Aquí no hay terceras personas, es un tema que lo estábamos pensando. Pero la decisión de separarnos la tomé yo“, recalcó.

“Es importante tener respeto por la familia porque tenemos un hijo que no lo está pasando bien, hay que ser responsable con las cosas que se dicen, sobre todo cuando hay niños de por medio“, aseguró.

“Después de todo somos una familia, más allá de las determinaciones que puedan tomarse a lo largo del tiempo”, finalizó.

Además de estas dos declaraciones hechas por el animador, ninguna de las dos partes involucradas se han referido nuevamente al quiebre amoroso.