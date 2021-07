Francisco Kaminski revela que interpondrá demanda contra Canal 13 por daños a su imagen

El animador Francisco Kaminski se querellará contra Canal 13, luego de que el canal emitiera una nota en su matinal en donde era acusado por un productor de eventos de estafarlo.

En Bienvenidos, Mario Jorquera, quien denuncia all concductor, conversó con el espacio para denunciar al conductor. La situación se expuso nuevamente en el programa de este jueves en donde el demandante contó que invirtió 100 millones en un evento que realizaron el septiembre de 2019, en donde asegura que Kaminski solamente le devolvió 20.

Sobre la demanda de Kaminski, el tema fue expuesto en el programa de Zona Latina, Zona de Estrellas, en donde según recopila Agricultura el animador señaló: “Se hicieron las cosas mal en términos editoriales, creo que no se escuchó a la otra parte, no tuve derecho a réplica, no tuve derecho a contar mi verdad”,

Asimismo, añadió que “no se trató bien el tema, solo hay un afán de destruir a alguien para hacer un show interesante, pero no se hizo bien la pega”.

“En ese sentido, así como ellos dicen que ‘no podemos dejar impune esto’, nosotros no podemos dejar impune que los canales de televisión y las personas que trabajan detrás de los programas puedan hacer lo que quieran porque no corresponde”, añadió.

Agregó que dicho informe tuvo consecuencias negativas laborales para él. “Estaba haciendo de gerente de Nuevos Negocios del Comité Olímpico y fui desvinculado debido a este reportaje, a esta acusación”, expresó.

Kaminski señaló que con este proceso legal busca más allá que un fin económico, si no que se limpie su imagen pública.