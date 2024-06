Recientemente se reveló que la comunicadora Melina Noto se suma a Canal 13 para las transmisiones de las previas de los partidos de Copa América 2024, la cual comienza esta noche.

En ese contexto, la trasandina conversó con RedCarpetsobre esta nueva etapa en su carrera, pero además, se refirió a la participación de Pangal, su pareja, en el reality ¿Ganar o Servir?.

El ganador de “Año 0” se sumó al nuevo espacio de competencia de Canal 13, en donde convive con otras recordadas figuras de los realities nacionales como Gala Caldirola, Oriana Marzoli y Luis Mateucci, entre otros.

Meli Noto analiza la participación de Pangal en ¿Ganar o Servir?

Acerca de cómo han sido estos meses sin él, la trasandina señaló: “Triste, me estoy llenado de trabajo para pasar las penas, pero lo he visto muy sólido, él es un competidor innato, es líder en todo, en su casa, en su familia y me gusta que tenga ese rol de líder positivo”, comenzó señalando.

“Él fue a competir y está dando lo mejor de sí, así que espero que así sea hasta el final, ojalá que llegue a la final, creo que es el mejor, honestamente, tal vez tiene un tinte de color de amor, pero para mí es el mejor”, puntualizó.

Asimismo se refirió al beso entre él y Rai durante una divertida actividad. “Lo he visto muy bien en la convivencia, muy sólido, super respetuoso en temas de la relación, hoy se dio un beso con Rai, así que eso lo vamos a hablar cuando salga”, señaló entre risas, para luego agregar: “soy fan de esa relación”.

Meli adelanta los detalles sobre esta nueva etapa en su carrera

Acerca de su llegada a Canal 13, la conductora de TNT señaló que se siente “Emocionada, halagada también por la propuesta, que tengan esta confianza en mi trabajo me hace ver que tal vez estoy haciendo las cosas bien, así que contenta, emocionada, tratando de dar lo mejor de mí”.

“No solamente por Canal 13, sino por la gente que nos este viendo y que esté conectando con nosotros y que pueda sentir la misma emoción que siento yo al poder ser parte de un evento tan importante y de lo que quiero comunicar también”, explicó.

Asimismo, entregó su análisis sobre los jugadores y selecciones que podrían destacar en este campeonato.

“Si nos vamos al ámbito chileno, yo creo que definitivamente serán David Osorio, uno de los más destacados, ojalá que sí, que haga una excelente Copa América. Creo que será una figura revelación y de Argentina, (Valentín) Carboni, definitivamente”.

“Es un jugador revelación, así que ojalá que haga una excelente Copa América y ya ha tenido muchísimos halagos por los jugadores”, puntualizó.

Mientras que entre los países, Noto señaló: “Creo que las selecciones que tienen más posibilidades en esta Copa América, para mí, es Uruguay y Argentina. Y la Roja, yo creo que tendrá una muy buena Copa América, no sé si es candidata a ganar, pero creo que tranquilamente puede llegar a unos cuartos de final y ahí ver si nos vemos las caras en semi”.