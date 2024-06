¿Ganar o Servir? se encuentra cerca de estrenar un nuevo capítulo en donde se revelará cuál es el equipo ganador de la competencia, lo que determinará sus roles durante la nueva semana.

Sin embargo, muchos se preguntan si la programación seguirá normal considerando que este jueves es feriado en Chile por el Día de los Pueblos Originarios, pero además es el comienzo de la Copa América, la cual es transmitida por Canal 13.

En el capítulo más reciente del reality los equipos se prepararon para empezar una nueva competencia, la cual no estuvo libre de polémicas. Luego de una sanción a “Soberanos” y la molestia de Botota luego de que el equipo liderado por Pangal Andrade decidió dejar fuera de esa competencia a Mariela.

Los televidentes no quieren perderse ningún capítulo del espacio conducido por Sergio Lagos y Karla Constant.

¿Darán Ganar o Servir este jueves?

El partido inaugural de la Copa América es a las 20:00 de hoy y es transmitido por Canal 13, esto provocó una modificación en su programación habitual por lo que el reality tendrá un cambio en su horario.

En vez de estrenarse a las 22:00 horas como de costumbre, el nuevo capítulo de estreno llegará a la pantalla a las 23:10 horas según reveló la estación.

Soberanos castigados por Gala

Una decisión que molestó a todo el equipo integrado por Pangal, Oriana, Gala, Mariela, Austin, Fran y Sábelo fue la de una sanción al momento de comenzar la competencia, en donde los Soberanos tendrán que comenzar la prueba 15 segundos después, esto como medida de castigo luego de que Gala usó el baño de los Señores siendo Sirvienta.

“Nos están matando, lo encuentro súper injusto. Para eso mejor no competimos”, comentó Pangal, mientras que Luis añadió que era una buena medida para que no lo vuelvan a hacer. “Hay reglas y hay que respetarlas. Está bien porque así y todo no les bastó, y siguieron pasando. Ahora con esta sanción no van a pasar más”.