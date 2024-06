La participante constantemente habla de su exmarido en el reality show y esta no sería la primera vez que menciona el tema.

Tras la salida de Blue Mary de ¿Ganar o Servir?, Gala Caldirola volvió a estar más cerca de Faloon. Y es que las dos participantes tuvieron una buena charla conversando sobre sus exparejas.

No es novedad que Gala, una vez más, mencione a Mauricio Isla, su exmarido, del que se separó en 2021 y con el que tuvo una hija Luz Elif.

En esta conversaciónsalió el tema de los hijos, algo que la misma Gala ha hablado con anterioridad en el programa, destacando el cariño y amor inmenso que tiene hacia su ex.

Y es que en los primeros capítulos del reality mencionó que a ella le habría gustado que solo Mauricio Isla fuera el padre de todos sus hijos, estando más que abierta a intentar algo nuevamente con el futbolista.

Quiere tener más hijos

De manera tranquila, Gala mencionó que quería tener más hijos, ya que aún no se le quitaron las “ganas de guagua“. Ante esto, Faloon le mencionó que le pidiera un hijo al Huaso Isla, su expareja y con quien ya tuvo una hija.

“Amo la etapa de bebé. Me encanta cuando son bebés. Sabes que es lo que creo que me pasa a mí, que tengo ganas de más. Tú ya tienes tres, tú te has sacado las ganas de bebé“, le mencionó a Faloon.

“Pero ya po. Inténtalo. Pero pídele al Huaso que se raje con una“, le mencionó la ex Yingo entre risas.

“Yo siempre se lo he dicho. No te pido plata, te pido una guagua“, respondió Gala a más risas.

“¿Y te dice que no? Puta el Huaso cagado“, finalizó Faloon.

Tras esta corta conversación, ambas se pusieron a hablar de cómo se terminan las relaciones y se sufre teniendo hijos, algo que Faloon secundo.

“Igual la pasas mal cuando tienes hijos y te separas“, mencionó. “Si uno tuviera una bolita de cristal para saber qué va a pasar…“, agregó, mientras Faloon asentía.

