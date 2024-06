Este martes Matías Vega llegó con una nueva actividad a la casa de ¿Ganar o Servir? El animador llegó con todo con una polémica dinámica que hizo a más de alguno enojar.

En concreto, llegó con diversos carteles, con adjetivos positivos o negativos, que los nuevos señores de Soberanos tendrían que dar a los sirvientes de ahora Resistencia. Estos carteles tenían diferentes cualidades que se le podían otorgar a los participantes.

Pero, al entregar los carteles, los señores podrían recibir una respuesta de sus sirvientes, sin poder decir nada al respecto.

Sacaron chispas

El primer señor en empezar la actividad fue Pangal Andrade. El actual capitán de Soberanos comenzó con todo la actividad y es que luego de mirar todos los carteles decidió escoger el de “Chanta”.

Posterior de esto llamó a Luis Mateucci, a quien le puso el cartel en el cuello debido a que lo encontraba una persona “chanta”.

“Luis Mateucci. Va y viene Luisito. A veces bacan, a veces chanta… Vai y vení. Decí algo, no es. Estás acá, después no, te encuentro chanta“, le dijo mientras ponía el cartel en su cuello.

“Esto es un cartel, no un espejo“, mencionó en primera instancia Mateucci. “Está bueno como lo estás diciendo, para no enterarme por terceros. Bueno. Está bueno que no te lo comas, porque después me llega por terceros y no me gusta. Porque al final el chanta te lo puedo pasar el cartelito a vos. Vos llevas y traes y no me lo decís, estaría bueno que me lo dijeras“, agregó.

“La honestidad ante todo, ¿no? Tú no me caí bien, pero por eso”, finalizó Pangal.

Revisa el altercado entre Pangal y Mateucci

Hay que recordar que esta no es la primera vez que Pangal menciona que Mateucci no es de confiar y es que cuando llegó Fabio Agostini a la casa mencionó que le decían “Doble Fake” con algunos de sus compañeros debido a su dualidad.