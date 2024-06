En un nuevo capítulo de “¿Ganar o Servir?” Faloon Larraguibel se refirió a su relación con el futbolista Jean Paul Pineda, en donde describió detalles íntimos de su relación durante una conversación con Gala.

En el avance del capítulo de hoy, se ve a Larraguibel conversando sobre su polémica relación con el deportista con quien tiene tres hijos, la ex Yingo habló sobre como se llevaban en la intimidad y cómo la relación fue colapsando.

Las confesiones de Faloon sobre Jean Paul Pineda

La periodista le confesó a la ex participante de “El Discípulo del Chef” que tenían una buena relación, pero todo fue cambiando de forma abrupta. “Yo me llevaba bien con mi ex, en la cama, sobre todo… Pero este hue… se volvió tan loco, pensaba que yo andaba haciendo h… “.

“Me siento muy culpable de haber estirado el chicle para llegar a una situación tan terrible”, expresó, refiriéndose a la denuncia por violencia intrafamiliar, en donde la comunicadora fue agredida por su ex pareja, quien fue detenido en ese momento.

Por su parte, Gala le contestó que entiende su punto de vista. “El tema del sexo te atrapa, llegas a aceptar situaciones y cosas que a lo mejor no son tan buenas, además en ese momento hasta parece que todo está bien…”.

En mayo de este año, durante el reality, la conductora de TV también se refirió a su relación, en donde señaló que no dejaría su hogar. “No me voy a ir del departamento porque ahí es donde viven mis hijos. Yo con ellos ando siempre, no los dejo. Estoy aquí por ellos, al final, no quiero que ningún h… me diga ‘agarra tus h… y sal de acá’”, contó.

“Todas mis decisiones fueron siempre en base a mis hijos. Equivocadamente, porque una se siente culpable”, expresó en aquella ocasión.

