Uno de los episodios que sacudió al mundo del espectáculo en las últimas semanas, fue la denuncia de agresión de Faloon Larraguibel a Jean Paul Pineda, su pareja. La animadora decidió referirse al hecho en su vuelta a la pantalla en Zona Latina.

El pasado 8 de marzo, el futbolista fue detenido en la comuna de La Florida luego de ser denunciado por agredir a la figura televisiva bajo los efectos del alcohol. La situación generó gran impacto mediático, por ser dos personajes públicos y por darse en el contexto del Día de la Mujer. Este lunes 18 de marzo Faloon volvió a su rol como conductora de Sabores en Zona Latina, donde se refirió al lamentable hecho.

“Han sido días súper duros, tratando de apoyarme en mi familia. Ellos simplemente han estado, más que preguntar. Al final, ¿para qué hablar de hechos, si ya se sabe todo lo que pasé?“, comenzó diciendo la animadora. En el espacio fue acompañada por Hugo Valencia y Camila “Eloísa” Venegas.

“Quiero aprovechar de agradecer todos los mensajes que me han enviado por las redes sociales. He sentido el cariño de la gente. Es sentir que no estás sola”, agregó Larraguibel. La también modelo tiene tres hijos con el actual futbolista de Santiago City.

Faloon: “Yo no fui la culpable”

Hace unos días, Jean Paul Pineda habló con Zona Latina y aseguró que él también fue víctima de agresión. “Uno como hombre calla muchas cosas. Si te digo que a mí me golpearon en ocasiones, ¿me creerías? Difícil, porque uno no hace eso público, ni nada. Yo sé cómo ha sido todo y listo, espero que me perdone, yo la perdoné y perdono a todos”, señaló, aunque Larraguibel descartó ser la causante de la violencia.

“A una mujer golpeada le da vergüenza hablarlo, cosa que no debería ser así, porque yo no fui la culpable”, indicó. El hijo de la pareja de solo 7 años fue quien advirtió de la situación al conserje del edificio donde viven, tras lo cual llegó Carabineros al lugar y detuvo a Pineda.

“Quiero enviarles mucha fuerza. En algún momento van a poder salir de ese círculo tan tormentoso en el que viven. Apóyense en la familia. Para mí, mis hijos fueron mis héroes. Mi hijo fue mi héroe“, reflexionó una emocionada Faloon Larraguibel.