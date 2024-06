Al parecer, las cosas entre Fran Maira y Austin Palao estarían prontas a terminar. Y es que unas palabras hechas por el peruano a la chilena, no habrían terminado de gustar a la ex Gran Hermano.

Los dos participantes que han estado juntos las últimas semanas no han tenido mayores problemas, pero este tipo de comentarios es conocido que no agradan mucho a la influencer.

¿Un consejo?

En un nuevo adelanto de ¿Ganar o Servir? les toca a los sirvientes, es decir, al equipo Soberanos, convertirse en Señores para así tener sus 24 horas de venganza con Resistencia, quienes llevaban siendo una semana Señores.

El equipo liderado por Pangal gozará de diversos lujos, siendo el principal las comidas. Es en una de las tantas comidas en que Pangal y Austin, en compañía de Fran, tienen una conversación.

Aquí, el peruano habría decidido darle un consejo a la chilena, el que tendría que ver con su imagen, la que se caracteriza por ser “sexy”.

“Mira, ella es sexy, pero siento que ya de por sí eres sexy, o sea como que no trates de ser más sexy. Porque algunas personas hacen cosas por parecer sexys y como que no es necesario, ¿me entiendes?“, mencionó a Pangal, mirando a Fran también.

Los dichos, de hecho, fueron secundados por Pangal, quien estuvo de acuerdo con las palabras de Austin.

“¿Puedes creer lo que me dijo? Te paraste de la mesa y me dijo. Austin. El único consejo que te podría dar es que como que siento que ya eri sexy y como que intentar ser más sexy como que no. Pero no lo dijo así. Y hueona yo así ¿Me estás hueviando? Ridículo. Hueona, ridículo“, contó después Fran a Oriana Marzoli.

Aún no sabemos cómo terminará esto y si es que Fran y Austin tendrán una conversación al respecto de lo que sucedió con Pangal.

