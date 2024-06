Un capítulo intenso se vivió en ¿Ganar o Servir? la noche de este jueves 6 de junio. Y es que nos trajo de todo. Desde cahuines de los participantes a la llegada de Fabio Agostini, es que vimos la primera pelea con Luis Mateucci.

Pero, una de las cosas que pasó desapercibidas fue una actividad de titulares, que fue opacada por la llegada del español. En esta misma, vimos como Sergio Lagos presentó a los participantes diversas noticias.

No quiso hablar sobre la situación

Sergio decidió preguntarle a Pangal sobre el término de su relación con Kel Calderón presentándole el siguiente titular: “Destapan la razón tras el quiebre de Kel Calderón y Pangal Andrade“.

El titular corresponde a una nota hecha hace algunos, muchos, años en RedCarpet de RedGol y habla de que la relación entre ambos habría terminado debido a una infidelidad de una de las dos partes, específicamente de parte de Kel.

Esto no gustó mucho a Pangal y de hecho se le notó un poco incómodo. Y es que al mismo tiempo decidió responderle a Sergio, que prefería no hablar sobre sus relaciones pasadas.

“Sergio, disculpa, pero me carga hablar de mis relaciones antiguas. No. No me parece. Son como ocho años ya“, mencionó.

“Mira, en la otra relación la pasamos superbién, fue superlinda, pero fue muy mediática y no me gustó mucho. Yo creo que cuando realmente querí a alguien lo mantení en silencio. Y se acabó el amor, paso el tiempo, éramos diferentes, pero aparte de eso fue una relación muy linda también“, agregó posteriormente.

Debido a la corta respuesta de Pangal, es que Sergio decidió preguntarle su opinión a Mariela, quien trabajó en programas de farándula.

“Ellos eran una pareja superrica porque era como la unión de dos mundos. Lo que se hace cuando una persona no quiere hablar del tema, finalmente, si no tení nada que decir…“, mencionó, mientras Camila agregó un “Lo inventan“.

