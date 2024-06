En el capítulo de este jueves de ¿Ganar o Servir? vimos la llegada de Fabio Agostini a la renovada casa. El ganador de Tierra Brava ingresó al nuevo reality de Canal 13 dispuesto a molestar a Luis Mateucci.

Su ingreso fue anunciado hace unas pocas semanas, pero hace más de un mes se había filtrado parte de su paso por la casa y todo lo que sucedió con su gran enemigo del anterior reality show.

Es por tanto, que los televidentes estaban esperando su llegada a la casa para así ver la pelea y todo lo que sucedió durante su corto paso por el programa.

Fuerte pelea

A solo unos minutos o quizás horas de ingresado a la casa, el español comenzó desde el momento uno a molestar al argentino. Y es que se notó inmediatamente que venía más que dispuesto a colmar su paciencia.

“Me gusta la competencia, no podía permitir que este cabrón me ganara. Está tranquilo ahora, pero sabes ¿cómo hubiera estado si hubiera ganado él? Iba a estar aquí gritando, insoportable, perdido. No le grito porque me está dando pena, pero bueno“, mencionó a Mariela y Sabelo.

Pero sus provocaciones no quedaron ahí y es que después mencionó directamente a Luis que quería quitarle la capitanía en su paso por la casa.

“Ya ganaste, no te vengas arriba. Sos bueno compitiendo, ya“, mencionó Luis. “Ya me ganaste, me ganaste cansado“, agregó.

Fabio posteriormente decidió mencionar a Daniela Aránguiz, destacando que una vez que saliera del reality la iba a invitar a salir y que Mateucci dejó ir a una gran mujer.

“Es más, cuando salga de aquí, voy a invitar a cenar a Daniela Aránguiz, para que lo sepas. Estoy hablando mucho con ella y la verdad que me llevo de puta madre, hermano. Dejaste escapar a una gran mujer. Bien pelotudo. Se dio cuenta de que eras el más huevón de todos“, mencionó Fabio.

Esto no gustó mucho a Luis, quien automáticamente le dijo que no se metiera en sus relaciones, aunque esto fue rebatido por Fabio diciendo que él se metió en su relación con Gabrieli.

