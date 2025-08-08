Universidad de Chile recibe a Unión Española este sábado, por la fecha 19 de La Liga de Primera. Los azulea vienen de perder contra Cobresal y no pueden ceder más terreno al puntero Coquimbo Unido en la lucha por el título.

Con la baja de Matías Sepúlveda por lesión, el entrenador Gustavo Álvarez cambiará de sistema, dejando atrás la línea de tres en defensa para armar un bloque de cuatro zagueros.

Según informó BolaVip Chile, la U formará con Gabriel Castellón al arco; Fabián Hormazábal, Franco Calderón, Matías Zaldivia y Felipe Salomoni en defensa; Marcelo Díaz, Charles Aránguiz, Israel Poblete y Javier Altamirano en mediocampo; Lucas Assadi y Lucas Di Yorio en la delantera.

ver también U de Chile hace importante anuncio sobre Lucas Assadi y le pone una gran tarea antes de partir

Los detalles del movimiento azul

Así las cosas, el refuerzo Felipe Salomoni reemplazará a Sepúlveda, mientras el DT azul sorprende con la inclusión desde el inicio de Lucas Di Yorio, quien vuelve entre algodones por una lesión de meniscos que aún no es corregida con cirugía.

Sorpresa: Lucas Di Yorio es uno de los tres regresos en la titularidad de la U

Además, y junto a Di Yorio, en la U reaparecen en la titularidad Marcelo Díaz y Charles Aránguiz. Con estos cambios, respecto al duelo ante Cobresal, salen de la titularidad Ignacio Tapia, Nicolás Guerra y Rodrigo Contreras, más el lesionado Sepúlveda.

Publicidad

Publicidad

Asimismo, el mismo Ignacio Tapia queda fuera de los citados de Gustavo Álvarez entre las sorpresas de la nómina azul para el duelo.

La U recibe a Unión Española este sábado 9 de agosto, por la decimonovena fecha de la Liga de Primera, desde las 15:00 horas en el Estadio Nacional. Arbitrará Diego Flores.