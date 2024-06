Un golpe para los participantes de Ganar o Servir fue la eliminación que se dio este lunes en el programa, con la salida de ‘Poeta’, José Ángel González, del estelar de Canal 13.

Tras competir con Austin en la prueba de eliminación, el relator de futbol abandonó el reality emitido en Perú. Pero con un duro golpe que significó su previa nominación.

El participante había logrado salvarse en la competencia de hombres, donde justamente Austin fue último. Una jornada que era increíble para ‘Poeta’, pero que no duró mucho. Tras perder la prueba individual por equipo, el capitán Pangal del equipo verde nominó a González, lo que terminó decretando su eliminación.

¿Qué dijo Poeta sobre el voto de Pangal?

En RedCarpet conversamos con el exparticipante de Ganar o Servir para conocer sus sensaciones de la salida. Pese a su gran prueba de hombres, Poeta igual terminó nominado por su capitán, lo que lo dejó algo afectado y tuvo respuesta sobre la decisión de Andrade:

“Sobre el tema de la nominación, era la decisión correcta, pero en el momento equivocado. Eso siento yo. Es cierto, quizás la referencia viene muy de cerca, pero siento que no era el momento”.

Luego complementó con que “me golpeó un poco, compañeros del otro equipo también sintieron que me vi golpeado. Pero siempre recibí el apoyo. Fue un momento complicado internamente, muy complejo, siento que lo supe sacar adelante”.

Revisa la declaración de Poeta:

El proyecto de Poeta tras Ganar o Servir

En diálogo con RedCarpet, Poeta contó que su pasión es el relato en el futbol y que tras salir del reality, piensa que se dio a conocer con gente nueva que vio el programa. Y nos contó en exclusiva que relatará la Eurocopa que comienza este 14 de junio:

“Ya estoy estudiando los equipos, de hecho he tenido que repasar unas 15 veces la nómina de Georgia. Tengo que hacer un partido de Georgia pero por un desafío personal. Me dijeron ‘oye pero si quieres no lo hagas’ pero no, me gustan los desafíos“.

En sus redes sociales, @Poetadelrelato en Instagram, contará detalles de dónde lo podrán escuchar para la Euro.