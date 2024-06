Los presentadores del react dieron un no rotundo a la participación de ex Gran Hermano en la nueva edición

El estreno de Gran Hermano Chile 2 es una realidad. Así lo anunció Chilevisión en un evento para revelar la parrilla programática del segundo semestre del 2024. La nueva temporada del reality show vuelve más cambiada que nunca.

Con una nueva animadora, cambios en las pruebas y además más programas en el streaming, vuelve la casa más famosa del mundo a CHV en una fecha próxima a confirmar por el canal.

Claudio Michaux vuelve a su papel de animador del react nocturno, pero no lo hace solo, ya que además Cony Capelli, con quien comparte en el react de Got Talent, se le sumará con un programa llamado Fuera de la Casa junto con Jorge Aldoney.

Dicen no a ex GH

Debido a su regreso en los reacts es que RedCarpet conversó con Cony y Claudio sobre lo que se viene próximamente en Gran Hermano Chile.

Sobre el nuevo formato, ambos destacaron que se encuentran emocionados por lo que se viene, además ya quieren ver los participantes que llegaran con el casting.

Asimismo, al ser consultados si les gustaría ver a ex participantes de Gran Hermano ingresar nuevamente a la casa, ambos dieron un rotundo no a su posible llegada.

“No. Yo creo que no. ¿Ex participantes? Quizás hacer actividades o visitas cosas así, pero yo creo que hay que dejar el espacio para alguien nuevo y me encantaría ver un comediante en Gran Hermano, para mostrar lo peor de los comediantes“, mencionó Michaux sobre la llegada de ex participantes.

La opinión fue secundada por Cony, quien también se mostró muy firme en su posición de que no entren ex participantes al reality nuevamente a jugar.

Asimismo, la ganadora de la primera edición mencionó los tipos de perfiles que le gustaría que hubiera en la nueva edición del reality.

“No tengo pensado en alguien en específico, pero como dice Claudio, yo creo que lo que funciona mucho en la casa es la diversidad, en todo sentido. En edades, generacional, en gremios, de trabajo, laboral, en ideologías políticas. En Gran Hermano el casting está pensado para eso, para que haya esas diferencias, esos opuestos tan grandes. Entonces, más que pensar en un perfil en específico, la idea es empezar a pensar en varios, que la casa sea bien diversa, eso es lo que me interesa ver“, explicó.

Revisa los dichos de Cony y Michaux a RedCarpet