La pareja de Jorge Aldoney y Skarleth Labra son de las que más han tenido éxito luego de su salida de Gran Hermano Chile. Ambos, que actualmente viven juntos, comparten pocos pedacitos de su vida en Santiago en compañía de sus perritas, Dominga y Diana.

Con carreras como influencers, cada uno hace su propio trabajo como creador de contenido en redes sociales y con eso mantenienen su hogar.

Jorge constantemente hace chistes sobre su paso por Gran Hermano y también responde comentarios en publicaciones. Aunque también recibe bastantes críticas por cómo lleva su relación con Skarleth y es que ambos constantemente son criticados por una parte de sus seguidores.

Muestra insólita crítica

Durante las últimas horas, el Mister Chile compartió mediante sus historias de Instagram un chat que tuvo con una de sus seguidoras. Y es que se ve que en el mensaje la persona le criticaba por su paso por el reality más famoso del mundo.

Como un poco de contexto, el ex Gran Hermano respondió preguntas de sus seguidores y una de ellas le preguntaba sobre su paso por el reality. En su respuesta destacó que hubo un antes y después de su participación y que solo le vio cosas buenas a su paso por el programa, poniendo como lado positivo que ahora tiene polola e incluso una perrita nueva.

“En varias entrevistas dijiste que la habías pasado mal y que NO repetirías tu estadía ahí y que no lo extrañarías por nada, solo por Skarleth y lo que viviste con ella adentro. Sé consecuente con tus declaraciones porque quedas como un mentiroso. Mencionas a Skar como “pareja” ya no Mi… y aparte primero mencionas a la perra???? Qué distinto al Jorge romántico que conocimos. Eres otro. Pareciera que construiste un personaje romántico para quedarte. Sería bueno que revises todo lo que dijiste dentro del reality y las entrevistas cuando saliste. Bájate de la nube“, increpa la seguidora.

Ante esto Jorge respondió primeramente con un “Señora, relájese“. Para después agregar: “Fúmese alguna cosita, salga a dar un paseo, busque un hobby, algo que la apasione. Yo no soy tan importante en su vida como para dedicarme este tiempo, no lo merezco y usted tampoco merece desperdiciar su tiempo en mí“.