Los capítulos extendidos de ¿Ganar o Servir? han dado bastante que hablar entre los seguidores del reality show. Y es que el material inédito ha logrado que bastantes “polémicas” se tomen las redes sociales.

Recientemente, un comentario emitido por Raimundo Cerda ha hecho enojar a los fanáticos de Jorleth, la pareja de Skarleth Labra y Jorge Aldoney que se formó en Gran Hermano Chile.

¿Qué dijo Rai de Jorge y Skarleth?

Un video del capítulo extendido de ¿Ganar o Servir? emitido el día miércoles 15 de mayo está dando vueltas en Tiktok. En él se ve como Raimundo Cerda (ex Gran Hermano) habla con Pangal Andrade sobre las peleas en la Noche de Combos.

Hay que recordar que en esa ocasión Rai peleo con Jorge y este último resultó ser ganador.

En la conversación, Rai explica por qué dieron a Jorge ganador de la pelea, pero los comentarios que siguen después han provocado polémica entre los seguidores de la pareja.

“¿Y este hueón ya terminó con la mina?“, se escucha preguntar a Pangal a Raimundo.

“No sé. No sé. Parece que se fueron hasta a vivir juntos“, le responde inmediatamente Rai.

“La huea loca. Tan rápido. Loquísimo. No conocen a la familia“, agregó Pangal.

“¿Loco no? Saliendo de un reality. Así de la nada. Raro. Raro“, agregó también de su parte Raimundo.

Puedes revisar el video a continuación:

Las respuestas de Skarleth y Jorge

Esto provocó respuestas de Skarleth y Jorge y es que la joven decidió subir una historia “respondiendo” a los dichos del ex Gran Hermano.

“Vi un video que me causó mucha risa. Solo diré: ENVIDIOSO“, mencionó en una historia en su cuenta de Instagram.

Foto: Skarleth Instagram

Por otro lado, Jorge decidió responder de otra forma y es que el modelo respondió una pregunta al respecto en sus historias de Instagram en las que menciona que no le importa.

“Que hablen lo que quieran, no puede importarme menos. Lo que sí me molesta es que haya perdido el gallito con Pangal, qué chucha (?) a mí no me gana nicagando“.

Foto: Jorge Aldoney Instagram

Lo cierto es que los dichos del joven no son nada del otro mundo y Jorge con su respuesta le bajo totalmente el perfil a la situación, algo que no han hecho los seguidores de la pareja, quienes han armado todo un revuelo en las redes e incluso han llegado a tergiversar las palabras del ahora participante de Ganar o Servir.