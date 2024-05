La joven no tuvo buena comunicación con una pyme y la funaron.

Bastante de los ex Gran Hermano continúan haciendo una vida en redes sociales. Una de las que sigue gozando de bastante popularidad es Skarleth Labra, y es que la joven, muestra parte de su vida en redes sociales con sus perritas y Jorge, el también ex GH.

La joven muestra maquillaje, ropa e incluso rutinas de su vida a sus seguidores, así como también los eventos a los que acude gracias a las marcas con las que trabaja. Asimismo, hace canjes con pymes y muestra los productos para que sus seguidores las compren.

Se defiende de la funa

Skarleth últimamente pasó un mal momento gracias a sus canjes con pymes. Y es que debido a un problema con un emprendimiento es que la joven termino funada.

Y es que la persona la funó en redes sociales alegando que la influencer cobra demasiado por publicidad a los emprendedores. Destacando que es excesivo cobrar 400 mil pesos por publicidad en su cuenta de Instagram.

Ante esto, en un en vivo en su cuenta de Instagram, Labra decidió aclarar el asunto y defenderse. Aquí destacó que todo fue un malentendido, ya que ese es el precio que cobra su agencia a las marcas.

Y es que en el mismo en vivo contó que la persona que la funó envió un correo de consulta a una cuenta que es controlada por su agencia y que ella no es quien maneja esa cuenta.

Incluso mencionó que generalmente cuando se trata de emprendimientos, ella misma gestiona las cosas con ellos y solo realiza canjes y no les cobra. Destacando que todo lo hace mediante su cuenta de Instagram.

“Ella me escribió desde su emprendimiento y yo no vi su mensaje. Yo lo iba a ver, tranquilas, yo lo iba a ver. Pero si ella, mi agencia, le contesto que era $400 mil pesos, ella me hubiera escrito a mi directo, a mí Instagram personal, desde su cuenta de personal y yo le hubiera dicho ‘mira tranquila, podemos hacer un canje’“, explicó en el en vivo.

“Obviamente, a una pyme yo no le voy a cobrar esa plata. O sea, ¿cómo a una pyme yo le voy a cobrar eso? Generalmente, uno le cobra eso a una marca, a una empresa grande“, agregó.

Puedes revisar el video completo a continuación: