En un nuevo episodio de ¿Ganar o Servir? la tensión se tomó la casona, esto luego de una actividad en donde los “señores” tenían que definir a sus “sirvientes” con calificativos negativos, mientras que los “sirvientes” tenían que hacer lo mismo, pero con descripciones positivas hacía sus “señores”.

Durante la actividad, Luis Mateucci fue el blanco de sus compañeros, quienes le dijeron directamente todo lo que pensaban de él. Austin lo trató de cobarde, señalando que no cree en nada de lo que dice. Esto respecto a la pelea que tuvo con Fabio, quien es amigo de él. “Me la suda”, respondió el argentino en el avance del capítulo que se estrena esta noche.

Sin embargo, él no fue el único compañero que se lanzó contra el ex Tierra Brava. Gala Caldirola arremetió con todo contra Mateucci, con quien también compartió encierro en el reality “Volverías con tu ex”.

Gala se lanza con todo contra Mateucci

Al momento de escoger los carteles para definir a Luis, Caldirola escogió “carbonero”, “cahuinero”, “mentiroso” y “chanta”. Pero eso solo fue un adelanto, ya que al momento de explicar, la española no se guardó nada.

Gala le recriminó sus actitudes en la casa. “Estoy muy molesta. Parecía como si estuviéramos teniendo buena onda, pero no entiendo tus actitudes. Te encuentro carbonero, pones buena cara, pero tiras la piedra y escondes la mano, y por eso le caes como el c… a todo el mundo”, comenzó señalando.

Asimismo, agregó: “También eres chupamedias de Oriana y eres chanta porque eres el primero que critica a todo el mundo”.

Gala continuó e incluso le advirtió a Daniela, con quien Luis tiene un romance, que la va a dañar. “Porque todo lo que tocas lo dañas. Estás todo el día metiendo m… en todos los conflictos, eres un cag… y además siempre vas del lado de una mujer o en contra de una mujer, entonces eres un mier…”

“Y no tienes confianza conmigo para dar ningún tipo de opinión de lo que hago con mi vida. Has hecho comentarios ofensivos sin tener voz ni voto“, expresó.

Como era de esperarse, Mateucci no se quedó callado y respondió: “No me gustan las buenitas que andan de lo mejor y luego ¡pum! No tienes educación, te vi afuera antes de entrar y me dijiste que no hiciera partido con Oriana, lo mismo que hiciste con Fran. Además, no te metas en mi relación con Dani, yo jamás le dije nada a Rai”.

Y Colette, quien es pareja de Luis, también se lanzó contra Gala. “Varios días me tiras indirectas y no tienes cojones para decirme las cosas a la cara. Si tienes algo que decirme, dímelo a mí. Si dices que es un mentiroso, ¿lo sientes o lo sabes?”.

Revisa el momento a continuación