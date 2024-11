El exitoso reality de Canal 13, “¿Ganar o Servir?”, se acerca a su emocionante final donde Pangal Andrade y Pancho Rodríguez protagonizarán una competencia muy esperada que definirá al campeón del programa, quien se llevará un gran premio monetario.

Pero antes de ese esperado duelo se vivirá la prueba preliminar, la cual será protagonizada por los más votados por el público: Oriana y Rai.

¿A qué hora es la final entre Oriana y Rai en Ganar o Servir?

El episodio final se transmitirá este domingo 3 de noviembre a las 21:00 horas, a través de Canal 13 en todas sus plataformas: 13, 13Go y Claro, canal 557. El primer duelo será entre Oriana y Rai.

Finalistas del público en Ganar o Servir

Cerca del cierre del episodio, Sergio y Karla volvieron a reunir a los participantes para anunciar que, justo antes de la gran final, se realizará una competencia preliminar entre los dos concursantes más votados por el público.

En ese contexto, Faloon reveló que esperaba ser elegida, mientras que Daniela y Botota señalaron que no tenían expectativas de estar entre los favoritos.

Mientras que Luis sorprendió a todos al revelar que no quiere competir en la preliminar, esto luego de saber que quedaba fuera de la semifinal por decisión popular y no podría competir. “No me gustan los premios de consuelo, no me gustaría participar en esto”, explicó.

Finalmente, se reveló que los más votados resultaron ser Oriana y Rai. “Me llena el corazón que el público haya querido verme en esta faceta. Voy a darlo todo y estoy agradecido de recibir esta segunda oportunidad”, comentó el joven.

“¡Gracias! Saber que el público te quiere es histórico”, agregó por su parte la española. Tras esto, los 4 participantes de la gran final abandonaron la casona para prepararse para sus respectivas competencias.