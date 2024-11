¿Oriana Marzoli al nuevo reality? Ex participante de Palabra de Honor responde a rumores

Una noticia que impactó a los televidentes de Palabra de Honor fue la revelación de la renuncia de Oriana Marzoli al espacio de competencia tras la expulsión de su pareja, Facundo González por un serio conflicto con Faloon Larraguibel.

Esto generó que debido la modalidad de la competencia, Oriana pudiera decidir entre “lealtad” o “traición” en donde una opción significaba seguir en el espacio, pero sin su pareja. Como era de esperarse, la española decidió abandonar el espacio junto al argentino.

Oriana es una figura de los realities nacionales, por lo que tras su inesperada salida, muchos se preguntan si podrá ingresar a algún nuevo espacio de competencia.

¿Oriana va al nuevo reality?

A través de su canal en Instagram, la favorita del público en ¿Ganar o Servir? se refirió a la situación, respondiendo a los rumores. “Spoiler: no es cierto que entro a otro reality. Me lo está escribiendo todo el mundo”, comenzó señalando.

“Llevan tiempo pidiéndome, pero como es algo que si me apetece hacer, creo que debo hacerlo cuando haya descansado un poco de los encierros. Necesito ahora mismo estar un tiempo fuera y luego volver con todo, como cuando hice el GFVIP. Con esto quiero decir, seguramente en un futuro lo haga, pero no es en el próximo”, aclaró.

En conversación con Página 7, durante el debut de Cirque du Soleil en Chile, Oriana señaló sobre su salida del reality que “Estoy un poco molesta. Así lo voy a dejar. Espero que se muestren todas las imágenes y las cosas como han sido. A mí nadie me echó, yo decidí”, comentó.

“Hay una dinámica que se llama ‘Lealtad o traición’. Entonces, obviamente que si estás con tu pareja, elegí lealtad, como me voy a quedar si no está mi pareja. Por favor, que cuando se emita todo, muestren tal como es, que no haya edición, que sea tal cual”.