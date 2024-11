Fabio acusa a Facundo de serle infiel a Oriana en Perú: "No sabes con quién te has metido"

Palabra de Honor estrenó un capítulo de alto impacto este lunes con la esperada llegada de Facundo González a la competencia, en donde inmediatamente tuvo un fuerte cruce con Fabio Agostini, el ganador de Tierra Brava, con quien tuvo una larga amistad, la cual llegó a su fin tras su paso por ¿Ganar o Servir?.

La tensión estaba al alza en el programa de Canal 13, ya que Fabio rechazó desde el primer minuto el ingreso de su ex amigo y tras una dinámica, la rivalidad quedó más expuesta y el español se lanzó con todo, señalándole a Oriana una situación que la quebró.

Fabio se lanza contra Facundo y Oriana se quiebra

Durante una actividad junto a Sergio Lagos y Karla Constant, Fabio se lanzó contra el argentino por el quiebre de su amistad, para luego lanzar una inesperada bomba. “Este desde que piso Perú se agarró una tía, para que lo sepas. Mejor no voy a hablar. Te has metido con un tío, madre mía, el tío con el que te estás juntando. Ya lo irás conociendo”,

“Ahora me lo contestas, quiero saber”, le preguntó Oriana entre lágrimas, mientras que Fabio le señalaba “Te estoy haciendo un favor, no sabes con quién te has metido”. Por su parte, Facundo negaba la situación mientras la consolaba.

La situación no quedó allí, ya que Oriana le pidió a Facundo que le prometa que no le ha sido infiel. “Te lo juro por mi mamá que no me acosté con otra mujer. Yo voy a hablar con él”.

Fabio por su parte, se quebró, comentando a sus compañeros que aunque esté muy enojado con Facundo, le duele decirle esas cosas. “Ya no va a ser mi amigo, pero igual me da pena”.

Oriana después le preguntó a Fabio si lo que dijo era verdad, a lo que el español respondió: “Yo no estoy hablando de cosas de hace 9 años, te estoy diciendo como es, nada más. Confirmado con todas sus exnovias, con todas las que ha tenido”.

Agregando que él siempre jura por sus padres, pero que miente. “Sus juramentos me los paso por el…”, agregó Agostini.

Revisa el momento a continuación