En un nuevo capítulo de Palabra de Honor, Gala Caldirola tuvo una sincera conversación con Sergio Rojas, acerca de los rumores en los que se ha visto envuelta en las últimas semanas, como también las críticas a su relación con el futbolista Mauricio Isla, con quien estuvo casada y es el padre de su hija.

Durante ese momento, el periodista se refirió a los rumores de la mala relación entre la española con la familia del deportista. “Su familia, su círculo, se oponía a que él te diera una casa en la separación de bienes”, le señaló Sergio Rojas.

“Si alguna vez en la vida esto pasara, la casa no me la está dejando a mí, se la está dejando a su hija”, respondió Caldirola. “Segundo, yo soy una mujer que trabajo”.

El desahogo de Gala Caldirola sobre su relación con Isla

Por su parte, el conductor de Que te lo Digo le insistió a la española para que le pida a su ex marido que aclare ciertos rumores. “Es que es una persona que se reserva de la farándula”, comentó Gala.

Sin embargo, Rojas, arremetió: “El otro día cuando salió lo de la Ale Díaz, él salió hablando, él. En su Instagram puso. ¿Por qué es capaz de defender la honra de una supuesta polola y no de ti?, que eres una persona más importante en su vida. No po Gala, no podis ser ciega con eso”.

“Para mí lo más importante es mi pequeña y aunque hay muchos que no entienden ese tipo de relación, yo necesito estar en armonía con él porque para mi va directamente ligado a la paz mental de mi hija”, expresó la influencer.

“Dile a su gente que no ande hablando tonteras, tú no le prestis más ropa a los hueo… a nadie. Si hablan de Mauricio, que hablé él, ¿por qué tú?? ¿o alguna vez alguien ha salido a defenderte a ti? ¿Han salido a defender tu honra?“.

A lo que Caldirola respondió con un tajante: “No”. Pero Rojas no terminó allí, ya que puntualizó: “Si un hue.. estuvo contigo que se ponga sus pantalones, y ¿por qué no lo hace?, porque tampoco quiere echarse encima a la gente de su familia, que tampoco te quiere. Tú siempre vas a ser la aprovechadora”.

“Yo nunca le he pedido nada, si yo fuera una aprovechadora seguiría casada con él, y siempre soy yo la que me tengo que mamar todos los resentimientos sociales y la denigración y no sé qué, me da rabia”, expresó emocionada por la situación.

Revisa el momento a continuación