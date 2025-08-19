Es tendencia:
Liga de Primera

El inesperado jugador que tiene loco a Marcelo Barticciotto: “No lo puede parar casi nadie en el fútbol chileno”

Marcelo Barticciotto se derritió por la capacidad de este jugador en el fútbol chileno. "Casi nadie lo puede parar", lanzó el ídolo albo.

Por Jorge Rubio

Marcelo Barticciotto está muy interiorizado del fútbol chileno y continúa con los análisis en torno al clásico que Universidad Católica le ganó con mucha elocuencia a Colo Colo. Esa paliza de los Cruzados significó el fin del ciclo de Jorge Almirón.

Y tuvo un nombre que brilló con luz propia: Cristián Cuevas, quien comenzó el partido en una posición inusual como gran apuesta de Daniel Garnero y pagó con un doblete. Pero también tuvo otro jugador que dejó un gran sabor en la Franja.

Un futbolista que hizo una gran jugada personal para el segundo tanto del Cimbi Cuevas. Sí, las referencias son para Clemente Montes, quien fue muy aplaudido por el ídolo albo en el micrófono de Cooperativa Deportes. “Es muy rápido”, dijo Barti sobre este atacante que tuvo un paso por el Celta de Vigo B en España.

Clemente Montes tuvo un gran partido en el estadio Monumental. (Andres Pina/Photosport).

Luego de eso, Barti defendió a Emiliano Amor, quien se vio muy mal cuando intentó frenar al “11”, quien venía como un tren bala luego de dejar en el camino a Víctor Felipe Méndez y a Mauricio Isla. Fue una acción que dio muestra de la mejor virtud de Montes, según el ídolo del Eterno Campeón.

“Si te agarra en velocidad, creo que no sólo Amor no lo puede parar. Creo que no lo puede parar casi ningún futbolista del fútbol chileno”, manifestó Marcelo Barticciotto sobre el ariete de 24 años, quien suma cinco goles y una asistencia en la Liga de Primera 2025.

Clemente Montes fue uno de los más efusivos en el festejo del gran triunfo cruzado a Colo Colo. (Pepe Alvujar/Photosport).

Clemente Montes fue uno de los más efusivos en el festejo del gran triunfo cruzado a Colo Colo. (Pepe Alvujar/Photosport).

Marcelo Barticciotto destaca cualidad de Clementes Montes entre lo top del fútbol chileno

Para Marcelo Barticciotto, la velocidad de Clemente Montes es muy poco habitual en el fútbol chileno. Por eso, cuando está bien y con espacio para correr, el “11” de los Cruzados suele ser difícil de frenar. “A Isla y al otro que lo marcó también los pasó”, dijo el ícono de Colo Colo sobre la apilada al Huaso y a Méndez.

Amor marca a Alfred Canales. El argentino se vio pésimo en Colo Colo. (Pepe Alvujar/Photosport).

Amor marca a Alfred Canales. El argentino se vio pésimo en Colo Colo. (Pepe Alvujar/Photosport).

“Entonces Amor tuvo que salir a marcarlo y quedó expuesto. Pero sin ninguna duda que hay una virtud de Clemente Montes”, manifestó Barti sobre ese intento desesperado del sirio argentino por evitar el centro del extremo, algo que finalmente sucedió.

Para colmo, hubo un despeje muy débil de Sebastián Vegas, quien literalmente la dejó ahí mismo, como se dice en la jerga futbolera. Todo eso lo aprovechó Cuevas para coronar su espectacular tarde y dejar como estaca a Fernando de Paul, que se había comido los tres goles anteriores.

El festejo de Cristián Cuevas en el Monumental. (Andres Pina/Photosport).

El festejo de Cristián Cuevas en el Monumental. (Andres Pina/Photosport).

