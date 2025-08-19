La espera está por terminar. Esta semana, Universidad Católica recibirá sus dos primeros partidos en su nueva y remodelada casa como es el Claro Arena. Sin embargo, no será el primer equipo masculino quien haga los honores, pues lo hará el plantel Femenino.

Este miércoles 20 de agosto, Las Cruzadas serán las primeras en disputar un juego en San Carlos de Apoquindo cuando enfrenten a Santiago Morning por la fecha 20 del Campeonato Nacional Femenino y apuesta a recibir más público que sus pares varones.

Claro Arena provocará hecho histórico en la UC

La dirigencia de Cruzados solicitó a la Delegación Presidencial de la Región Metropolitana para su prueba a las instalaciones y logística del nuevo recinto un aforo de 14.514 espectadores, todos ellos abonados, cantidad que la autoridad dio el visto bueno.

Esto significa que si este miércoles va tal cantidad de público al Claro Arena, será el juego de la UC con más hinchas de local en lo que va de la presente temporada, cifra que supera con creces el mayor aforo que alcanzó el equipo masculino.

Aquello ocurrió en el Estadio Santa Laura el 6 de julio, cuando el cuadro que dirige Daniel Garnero derrotó a Colo Colo por 2-0, con goles de Daniel González y Diego Corral. A este encuentro asistieron un total de 12.807 fanáticos.

¿Cuál es el récord de público en el Fútbol Femenino?

Pese al aforo que pidió la UC para el estreno del Claro Arena, no será suficiente para romper la marca de más hinchas presentes en un duelo de esta competición, que le pertenece a Colo Colo con 19.996 personas en el Superclásico ante Universidad de Chile por semifinales del torneo 2023.

¿Cuándo debuta el cuadro masculino de Los Cruzados?

El primer encuentro oficial que diputará el primer equipo varonil de Universidad Católica será este sábado 23 de agosto, por la fecha 21 en Liga de Primera, cuando reciban a Unión Española a partir de las 20:00 horas.