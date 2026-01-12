El mercado de fichajes se mueve en todas las divisiones del fútbol chilena. Esta vez el protagonista fue Paulo Garcés, quien fue oficializado como nuevo refuerzo de Buenos Aires de Parral.

El Halcón a los 41 años no tiene ganas de colgar los guantes. Luego de jugar durante la última temporada en Unión San Felipe, estaba en la búsqueda de un arco que necesitara sus manos para defenderlo. Fue ahí donde surgió una inesperada oportunidad.

El nuevo equipo de Paulo Garcés

Tras finalizar su vínculo con el Uní Uní, el futuro de Paulo Garcés era una verdadera incógnita. Pese a que todavía queda bastante mercado, el arquero formado en Universidad Católica tomó una sorprendente decisión para su carrera.

Garcés fue anunciado como nuevo refuerzo de Buenos Aires de Parral. El campeón de América con La Roja en 2015 arriba al equipo que milita en la Tercera B del fútbol chileno, lo que vendría siendo la quinta división en orden de ligas.

“Paulo Garcés llega a la Corporación Social y Deportiva Buenos Aires de Parral para este 2026, con un objetivo claro, entregar lo mejor de su trayectoria, su experiencia y su liderazgo al servicio de nuestro club. Su llegada no solo fortalece nuestro arco, sino que impulsa un sueño colectivo, crecer, competir y avanzar con convicción hacia el profesionalismo”, indicaron desde el club en redes sociales.

Garcés es oriundo de Parral, por lo que tendrá la oportunidad de jugar en la ciudad que lo vio nacer y disputar sus primeras pichangas. Buenos Aires de Parral suma un refuerzo de lujo para su categoría y un envión anímico para luchar por el ascenso.

El arquero formado en Universidad Católica ha tenido una destacada carrera en el fútbol chileno, siendo campeón con su club de origen, Universidad de Chile, Colo Colo y también con O’Higgins, donde es muy querido. A los 41 años irá por una tremenda aventura deportiva.