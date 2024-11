Este domingo se estrenará un nuevo capítulo del reality “Palabra de Honor” en donde Gala Caldirola se confesará con Sergio Rojas sobre lo mucho que le ha afectado los comentarios que se hacen sobre ella y su relación con su exmarido, el futbolista Mauricio Isla.

“Tú no le prestis más ropa a los hue…, a nadie. ¿Alguna vez alguien te ha salido a defender?”, le preguntó el conductor de Zona Latina. “No”, respondió Gala, visiblemente afectada por la conversación.

La confesión de Gala en Palabra de Honor sobre su relación con Isla

El conductor de Que lo digo te dijo: “Si un hue.. estuvo contigo que te ponga sus pantalones, y por qué no lo hace, porque tampoco quiere echarse encima a la gente de su familia, que tampoco te quiere. Tú siempre vas a ser la aprovechadora”.

Yo nunca le he pedido nada, si yo fuera una aprovechadora seguiría casada con él, y siempre soy yo la que me tengo que mamar todos los resentimientos sociales y la denigración y no sé qué, me da rabia”, expresó emocionada por la situación.

Revisa el avance a continuación

Gala y Oriana vs Faloon

Durante una dinámica, Oriana y Gala arremetieron contra Faloon, con quienes arrastran una tensa relación desde Ganar o Servir.

“Es una persona sin escrúpulos, bastante cínica. Me dijo que valía poco como mujer por tener relaciones con mi novio aquí, y ahora ella misma hace otras cosas cobrando. Y cuando su amiga Gala se daba la vuelta, la apuñalaba por la espalda, iba dando besos de Judas”.

“Eres una mentirosa, la única que le comió la boca a Rai fuiste tú”, contestó Faloon, en donde Gala agregó: “Vi todo el reality y vi todo lo que decías de mí a mis espaldas”.